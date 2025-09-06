Santiago De la Fuente se lleva la victoria en el Amanali Classic

Amanali Country Club & Náutica. De la Fuente se impuso en el último recorrido por un golpe de diferencia a José de Jesús Rodríguez, quien estuvo de líder dos días. (Foto especia)

Santiago De la Fuente confirma su gran momento en la Gira Profesional Mexicana (GPM) al ganar su segundo título consecutivo, ahora al triunfar en el Amanali Classic, al firmar en su último recorrido 65 golpes (-7) para un total de 195 (-21), con lo que logró superar por apenas un golpe de diferencia a José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, líder por dos días.

Este torneo que se jugó en el Amanali Country Club & Náutica en Tepeji del Río, repartió una bolsa de un millón 800 mil pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

Con apenas unas semanas de diferencia, Santiago de la Fuente levantó su segundo trofeo de la temporada 2025-26 en la GPM. El de Ocotlán, Jalisco, había ganado con anterioridad el Mexico City Open II en el arranque de la temporada. Esta vez volvió a demostrar consistencia y temple llevarse la victoria.

Motivante ganar por segunda vez

“Estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido, en especial de mi hermano Diego, quien fue mi caddie toda la semana y me dio mucha confianza en cada golpe. Ganar por segunda vez consecutiva en la gira es increíble y me motiva mucho para seguir trabajando”, declaró De la Fuente al concluir su participación, después de embocar 8 birdies por 1 bogey.

Con la victoria del jalisciense, José de Jesús Rodríguez, quien ya se apuntaba para su duodécimo triunfo en la GPM, se tuvo que conformar con segundo sitio, tras una última ronda de 67 golpes (-5) para terminar con 196 impactos (-20). La diferencia entre ambos golfistas fue de un golpe.

Pese a no lograr el campeonato, el guanajuatense que mostró su experiencia y competitividad hasta el último hoyo dijo. “Me voy contento porque jugué bien toda la semana. Busqué el resultado, pero Santiago estuvo muy sólido y mereció el triunfo. Haber quedado a un golpe demuestra que estoy en buen nivel y con mucho por dar en esta temporada”, expresó ‘El Camarón’ Rodríguez.

El queretano Eduardo Carrete también fue protagonista en el torneo hidalguense. Con un total de 197 golpes (-19), logró el tercer puesto en solitario, confirmando que atraviesa por un gran momento.

“Estoy muy satisfecho con mi desempeño. Competir contra jugadores de este nivel y quedar tan cerca de la punta me motiva mucho. Ahora solo queda seguir trabajando para que pronto llegue mi turno de ganar en la gira”, declaró Carrete.

El ex jugador del PGA Tour Sebastián Vázquez terminó en el cuarto sitio en solitario con 200 golpes (-16) en el acumulado.

Compartiendo el quinto sitio de la tabla concluyeron el venezolano Jorge García y los mexicanos Roberto Lebrija y José Cristóbal Islas. García fue el extranjero mejor ubicado, todos terminaron con un acumulado de 201 golpes (-15).

“Amanali es un campo espectacular y exigente, y estoy contento de haber estado en la pelea. Felicito a Santiago por su victoria y agradezco la oportunidad de competir en un circuito tan competitivo como la GPM”, afirmó García.

La tercera etapa de la Gira Profesional Mexicana se celebrará del 16 al 18 de octubre, en el Club Campestre de León, donde volverán a estar las mejores figuras del golf nacional e internacional.