Marco Antonio “La Roca” Elpidio inaugura MFL con nocaut técnico y lanza reto por el cinturón

La función inaugural de Mexico Fight League (MFL) comenzó con seis combates amateur que activaron al público en Sala Urbana, recinto que alcanzó su capacidad máxima de 2,000 personas. A las 7:00 PM, inició la cartelera preliminar con seis enfrentamientos que ofrecieron decisiones cerradas, un nocaut técnico y una sumisión en el primer asalto.

Entre los resultados destacados, Erik “El Locko” García venció por nocaut técnico a Rubén “Espectrito” Almada en el segundo asalto, mientras que Gael “Guerrero de Dios” Reséndiz finalizó por sumisión a Diego Beristain en el primer round. La cartelera principal quedó lista para cerrar con los combates más esperados de la noche.

CARTELERA ESTELAR Y DOMINIO MEXICANO

En la cartelera estelar, Ricardo “Woody” Chávez superó por decisión unánime a Antonio “11 tiros” Gordillo, en una pelea que alternó momentos de control en el piso y golpes de poder. Chávez rompió el empate en su serie particular ante el argentino, quedando 3–2 a favor.

El combate estelar fue protagonizado por Marco Antonio “La Roca” Elpidio, quien enfrentó por tercera vez al venezolano Leonardo “Blastrigger” Blasco. Elpidio buscó el derribo desde el inicio, pero se encontró con una defensa sólida. En el primer asalto, conectó volados de derecha que le dieron ventaja. En el segundo, Blasco llevó la pelea al piso en varios pasajes. En el tercero, Elpidio aceleró con golpes de poder hasta forzar el nocaut técnico (TKO).

PRIMER CAMPEÓN Y MENSAJE AL CIRCUITO NACIONAL

Con esta victoria, Marco Antonio Elpidio se convirtió en el primer campeón de MFL, alzando el cinturón inaugural de la liga. Al finalizar la función, lanzó un mensaje directo a los peleadores del circuito nacional:

“Hay Elpidio para rato y reto a todo aquel que se sienta capaz de pelear conmigo. Gracias a Mexico Fight League por darle un nuevo espacio a los peleadores mexicanos.” — Marco Antonio “La Roca” Elpidio

Por su parte, el director de MFL, Joe Merullo, agradeció a los peleadores y al público por el respaldo en el debut de la liga:

“Hoy vimos lo que queremos construir: desarrollo real, mérito deportivo y espectáculo. Gracias a cada peleador, a sus equipos y a la afición por confiar en MFL desde la primera noche. Este debut es solo el inicio.”

SOBRE MEXICO FIGHT LEAGUE (MFL)

Mexico Fight League es una nueva organización dedicada a promover el desarrollo de peleadores mexicanos en artes marciales mixtas. Su objetivo es ofrecer un espacio competitivo con estándares internacionales, visibilidad para talentos emergentes y continuidad profesional para atletas nacionales.