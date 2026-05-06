‘Bombazo’ y rebelión en Liga MX: Chivas convoca a sus seleccionados tras permiso al Toluca... ¿caos a días del mundial?

Chivas en rebeldía El Rebaño Sagrado de Guadalajara convoco a todos sus jugadores, incluidos los seleccionados nacionales, tras permiso otorgado al Toluca.

Las Chivas entraron en rebelión abierta: en plena liguilla y a poco más de un mes del inicio del Mundial, se desató el caos en la Liga MX, luego de que, con la supuesta venia de Javier Aguirre, se le concedió permiso al Toluca para jugar la Concachampions con sus seleccionados nacionales.

Lo anterior fue una violación al acuerdo entre los equipos que compiten la fase final del torneo mexicano, que cedieron a los jugadores que participarán con el Tri en la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Las Chivas, que son el equipo más perjudicado por la convocatoria mundialista, al perder 5 jugadores que fueron llamados por “El Vasco” Aguirre, “reventaron” tras ese permiso al Toluca y, en un auténtico bombazo para la Liga MX, llamaron a concentración a todos sus futbolistas, incluidos los seleccionados nacionales.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, manifestó Amaury Vergara, dueño del Rebaño Sagrado, en un mensaje de medianoche.

En el partido de ida de cuartos de final, las Chivas, que quedaron en segundo lugar de la tabla general, debajo de los Pumas, pese haber liderado la mayor parte del torneo, sucumbieron 3-1 contra los Tigres de Nuevo León.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

¿Qué pasa en la Liga MX y por qué se le dio un permiso al Toluca de usar seleccionados?

Toluca solicitó para su juego contra Los Angeles Football Club, que se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo, que sus jugadores concentrados con la Selección, Alexis Vega y Jesús Gallardo, regresen de vacaciones para disputar el juego de la Concachampions.

De acuerdo al portal deportivo Mediotiempo, Javier Aguirre aceptó la petición de los Diablos, lo que ya provocó la irritación de otros equipos que juegan la liguilla, en especifico, el Guadalajara.

“¿Qué dirán las Chivas que les arrebataron 5 hombres clave para la liguilla? Definitivamente las reglas NO son las mismas para todos; hay favoritismo, hay consentidos, hay intereses; esta es nuestra realidad, esta es nuestra liga“, escribió el periodista José Ramón Fernández al respecto.

OTRA SITUACIÓN INCREÍBLE! Dan marcha atrás jugadores concentrados con la Selección, que regresan de vacaciones. Alexis Vega y Gallardo pueden jugar mañana con Toluca frente a LAFC en Concachampion.

¿Qué dirán las Chivas que les arrebataron 5 hombres clave para la liguilla?… pic.twitter.com/JZOZx9x1Rf — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 6, 2026

Además de su juego contra el LAFC en la Concachampions, el Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, disputará el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo mexicano contra el Pachuca el domingo, donde deberá remontar un marcador adverso, tras sufrir una derrota de 1-0 frente a los Tuzos en el partido de ida.

Los 5 jugadores de las Chivas convocados por el Tri son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “La Hormiga” González.