Selección Mexicana advierte a jugadores: asisten a la convocatoria o se quedan fuera del Mundial 2026

Selección Nacional El equipo mexicano fue tajante al señalar que quienes regresen con sus clubes quedarán fuera de la lista definitiva de quienes disputarán la Copa del Mundo. (-MexSport Agency-/MEXSPORT)

Tras el llamado de Amaury Vergara de regresar a sus jugadores al equipo, la Selección Mexicana emitió un comunicado para reiterar que los elementos convocados deben reportarse para los partidos de preparación y lanzó una advertencia final, quienes no estén ahí este miércoles 6 de mayo quedarán fuera de la Copa del Mundo, sin excepción.

Selección Mexicana reitera que los convocados deben estar este 6 de mayo

Por medio de un comunicado, la Selección Mexicana de Futbol señaló que todos y cada uno de los jugadores convocados deberán ponerse a disposición de Javier Aguirre este miércoles 6 de mayo, por lo que no podrán jugar ni la Concacaf Champions Cup ni la liguilla del Clausura 2026 con sus respectivos equipos.

Tras el llamado de Amaury Vergara de regresar a sus jugadores al equipo, la Selección Mexicana emitió un comunicado para reiterar que los elementos convocados deben reportarse para los partidos de preparación y lanzó una advertencia final, quienes no estén ahí este miércoles 6 de mayo quedarán fuera de la Copa del Mundo, sin exepción.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

¿Quiénes son los seleccionados que están en riesgo de no ir al Mundial?

El mensaje, aunque abierto, iría dirigido a los jugadores de Toluca y Chivas luego de que Antonio Mohamed, entrenador de ‘Los Diablos’ informara que tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo jugarían la semifinal de vuelta de Concachampions ante LAFC en el estadio Nemesio Diez este miércoles 6 de mayo.

La respuesta de Amaury Vergara fue solicitar que los jugadores convocados de Guadalajara: Roberto Alvarado, Raúl ‘Tala’ Rangel , Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez y Luis Romo regresaran para jugar los cuartos de final del Clausura 2026 ante Tigres.