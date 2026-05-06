Conflicto Selección Mexicana con clubes de la Liga MX: cronología del acuerdo roto y restablecido por el Mundial 2026

Javier Aguirre vs Amaury Vergara El dueño de Chivas mostró su molestia por el "permiso" dado a Toluca de jugar con seleccionados, mientras que el seleccionador Javier Aguirre mantuvo su postura respecto a que todos deben estar en el CAR este miércoles 6 de mayo.

Un nuevo conflicto estalló en el futbol mexicano el día de por la convocatoria de jugadores que están disputando fase de eliminación directa tanto en torneos locales como internacionales. El acuerdo, que se pactó desde hace meses, se habría “roto” este pasado martes 5 de mayo, lo que generó la molestia del presidente de Chivas, Amaury Vergara, pasando por una amenaza por parte de la Federación Mexicana de Futbol y terminando de nueva cuenta con lo establecido previamente.

Cronología del Conflicto de la Selección Mexicana con equipos de Liga MX

Todo empezó desde hace meses, cuando la FMF y la Liga MX anunciaron que, como parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo, los equipos deberían liberar a sus jugadores seleccionados antes de que terminara el torneo Clausura 2026, específicamente durante la fase de liguilla, situación que fue aceptada por los 18 equipos.

El cuadro tricolor tendrá sus últimos tres partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo este mes de mayo:

vs Ghana | viernes 22 de mayo

vs Australia | sábado 30 de mayo

vs Serbia | Jueves 4 de junio

El objetivo es que el seleccionador nacional, Javier Aguirre, tenga mayor tiempo de preparar el partido inaugural del torneo que será el 11 de junio en contra de Sudáfrica en el Estadio Banorte y observar a algunos elementos previo a la convocatoria definitiva.

Chivas, el más afectado por la Selección Mexicana

Tras concluir la fase regular del Clausura 2026, la Selección Nacional informó a los 10 jugadores que serían llamados para la convocatoria y que no podrían disputar la liguilla con sus respectivos equipos, siendo Guadalajara el club más afectado con cinco jugadores llamados por Javier Aguirre, seguido de Toluca con 2.

Los futbolistas no disputaron la ida de los cuartos de final del torneo este pasado 1 y 2 de mayo, atendiendo a las indicaciones de la Selección Nacional.

El “permiso” de Toluca y la respuesta de Amaury Vergara

Posteriormente, este martes 5 de mayo, Antonio ‘Turco’ Mohamed afirmó en conferencia de prensa que tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo disputarían el partido de vuelta de semifinales de Concacaf Champions Cup en contra de Los Ángeles FC, a pesar de que la convocatoria estaba calendarizada para este miércoles 6 de mayo.

Esta situación desató la molestia de Amaury Vergara, dueño de las Chivas, quien consideró que esta consideración era injusta y solicitó que sus cinco elementos llamados regresaran a Verde Valle para entrenar con el club y encarar los cuartos de final de vuelta ante Tigres con el marcador global de 1-3 en contra tras el enfrentamiento de ida.

Amenaza de la Selección Mexicana y fin del conflicto

Horas después, este miércoles 8 de mayo, la Selección Mexicana lanzó un comunicado reiterando que los jugadores convocados debían de estar en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México a más tardar a las 20:00 horas del día de hoy. De lo contrario, quedarán fuera definitivamente de cualquier posibilidad de ser llamados a la Copa del Mundo.

Los jugadores de Chivas ya habían regresado a Zapopan para entrenar bajo el mando de Gabriel Milito, demostrando que la solicitud de Amaury Vergara no había sido en vano.

Finalmente, Javier Aguirre dio una conferencia de prensa para asegurar que el acuerdo permanecerá vigente, por lo que los jugadores de Toluca no disputarán el partido de esta noche frente al LAFC, así como los elementos de Chivas estarán en la Ciudad de México para incorporarse de igual manera.

El seleccionador nacional destacó que para ellos, hoy comienza oficialmente la Copa del Mundo, por lo que es importante que todos los elementos llamados están disponibles y formen parte del proceso lo antes posible.

En este mismo sentido, Chivas emitió un comunicado horas después, en el que informa que se dio marcha atrás a la orden de Amaury Vergara y que sus cinco convocados a Selección Mexicana se reportarán en el Centro de Alto Rendimiento este miércoles 6 de mayo.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque ese posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”

Chivas se enfrentará a Tigres en la vuelta de octavos de final de este Clausura 2026 el próximo sábado 9 de mayo en la cancha del Estadio Akron. Gabriel Milito no podrá contar con: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González, Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez.