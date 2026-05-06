Bayern vs PSG: horario, canal, transmisión cómo y dónde ver la Champions League

Bayern Múnich vs PSG | Champions League, Semifinales Los franceses llegan con ventaja de 5-4 en el marcador global tras el partido de ida.

Después de uno de los partidos más emocionantes en los años recientes de la Liga de Campeones. Bayern Múnich y PSG definen al segundo finalista de este año. El cuadro Bávaro estará en casa para buscar revertir el marcador e instalarse de nueva cuenta en el partido por el título y posiblemente firmar un año de “triplete tras ganar la Bundesliga y estar en la final de la Pokal. En frente, tienen a los vigentes campeones del futbol europeo. El Paris Saint Germain se ha confirmado como una potencia en el viejo continente y está a noventa minutos de conseguir una nueva final por otra ‘Orejona’.

En la primera semifinal, el Arsenal logró imponerse 1-0 al Atlético de Madrid con una anotación de Bukayo Saka en el primer tiempo. Ahora, los ‘Gunners’ de Mikel Arteta están esperando al vencedor de esta serie, a quien enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo en la cancha del Ferenc Puskas Arena de Budapest. El cuadro londinense tendrá la oportunidad de ganar su primer título en esta competencia, por lo que estará muy atento al resultado entre los alemanes y los franceses.

𝐎𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐦𝐞. 𝐎𝐮𝐫 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭. 🔴

All in for the final stage. 👊 pic.twitter.com/0t7gigESyf — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2026

¿A qué hora se juega el Bayern vs PSG? | Champions League, Semifinal

13:00 horas (CDMX)

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El partido de ida fue uno de los juegos más memorables en la historia reciente de la Champions League. El PSG se llevó el primer capítulo con un marcador de 5-4 en la cancha del Parque de los Príncipes de París. Ahora, se espera que el partido de vuelta sea igual de emocionante con goles y acciones ofensivas constantes para ambas escuadras que se juegan el pase a la gran final el día de hoy.

El Bayern Múnich, como casi todos los años, se llevó la Bundesliga con anticipación y ahora tendrá disponibles a sus mejores jugadores para este partido. Harry Kane se mantiene como el referente ofensivo de esta escuadra y está dando argumentos para ser un candidato al balón de oro este año. Los alemanes también ya están en la final de la copa, por lo que sigue vigente el sueño de ir por un “triplete” de títulos este 2026.

Por su parte, el PSG sigue confirmando que es uno de los mejores del mundo. La temporada pasada, ganaron la Champions y fueron finalistas del Mundial de Clubes de la FIFA. Luis Enrique ha mantenido el nivel de esta escuadra un año más y el objetivo es el bicampeonato de este prestigioso torneo.

Posibles alineaciones del Bayern vs PSG | Champions League, Semifinal

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz, Harry Kane.

PSG: Matvey Safonov, Nuno Mendes, William Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre.-Emery, Fran Ruiz, Vítinha, Joao Neves, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé.