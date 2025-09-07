México alcanza el oro en Gwangju: primera medalla mundial en tiro con arco compuesto

AMAZONAS. Triunfo histórico en Corea del Sur.

La selección mexicana femenina de tiro con arco compuesto, integrada por Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, obtuvo este domingo la primera medalla de oro para México en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, al vencer en la final a Estados Unidos por 236-231 en Gwangju, Corea del Sur.

El equipo nacional enfrentó a las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger en un duelo que se mantuvo parejo durante los primeros dos sets (59-59 y 117-117). En la tercera manga, México tomó ventaja 177-174 y cerró con precisión: tres flechas perfectas que aseguraron el oro.

CAMINO AL PODIO: FLECHA A FLECHA

Las mexicanas llegaron a la final tras superar en muerte súbita a Francia en octavos de final, vencer 232-231 a Dinamarca en cuartos y eliminar a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

Este resultado representa la tercera medalla conjunta en la temporada 2025 para Becerra, Bernal y Castillo, quienes también ganaron oro en las Copas del Mundo de Florida Central y Shanghái, así como en la Copa Merengue, clasificatoria a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

BRONCE EN EQUIPOS MIXTOS PARA BECERRA Y GARCÍA

La jornada también dejó otro logro para México: Maya Becerra y Sebastián García se adjudicaron la medalla de bronce en equipos mixtos, tras vencer 158-157 a los representantes de China Taipéi, Wei Chang y Jou Huang

Con estas dos preseas, México inició su participación en Gwangju con resultados destacados, y continuará en las pruebas individuales de compuesto y recurvo, donde competirán los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.

PROYECCIÓN HACIA LOS ÁNGELES 2028

El Comité Olímpico Internacional confirmó que el arco compuesto será parte del programa oficial en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este triunfo en Gwangju refuerza la posición de México como contendiente serio en la disciplina.

Desde hace más de una década, México ha consolidado una tradición en el tiro con arco, con figuras como Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia en recurvo, y ahora con Becerra, Bernal y Castillo en compuesto.