¡Arsenal campeón de la Premier League! Los ‘Gunners’ se coronan tras el empate del Manchester City

Arsenal Después de su victoria ente el Burnley, los londinenses estaban a la expectativa de un empate o derrota del Manchester City.

La temporada del futbol inglés finalmente encontró a su nuevo campeón. El Arsenal FC se corona finalmente después de más de 20 años de su último título de liga. El empate del Manchester City frente al AFC Bournemouth dejó al cuadro ‘Ciudadano’ sin esperanzas matemáticas de optar por el título. Los’ Gunners’ ahora jugarán el último partido de la temporada sabiéndose campeones y preparándose para la final de la Champions League

¿Ya es campeón de Premier League el Arsenal?

Sí, al final no hubo “pecheada” histórica. A pesar de que, hace algunas semanas, el Manchester City tenía en sus propias manos volver a salir campeón de Premier League el equipo que dirige Pep Guardiola terminó dejando ir puntos cruciales con su empate ante el Everton y el Bournemouth de esta penúltima jornada.

De esta manera, el equipo de Manchester se quedó con 77 unidades, mientras que el Arsenal llegará a la última jornada con 82, por lo que ya no hay forma matemática de que el cuadro londinense pierda el primer puesto del futbol inglés. Por segunda temporada consecutiva, el equipo de ‘Pep’ culminó sin el campeonato de Premier League

Después de prácticamente siete temporadas, Mikel Artera finalmente logró hacer campeón al Arsenal. El también exjugador de los rojiblancos llevaba desde 2019 persiguiendo lo que es su primer campeonato de Premier League. Anteriormente, ya había ganado la FA Cup y la Community Shield.

¿Desde cuándo no era campeón el Arsenal de Premier League?

El título más reciente de este equipo rojiblanco se remonta a la temporada 2003-2004, aquella que fue histórica por haber terminado invictos en el torneo local con 26 victorias y 12 empates a lo largo del torneo para hacer 90 puntos, algo que no se ha repetido desde entonces

En aquel entonces, los ‘Gunners’ eran dirigidos por el entrenador francés Arsene Wenger y contaba con jugadores emblemáticos como Thierry Henry, Patrick Vieira, Cesc Fábregas, Dennis Bergkamp, Jens Lehmann, Sol Camobell, entre otros.