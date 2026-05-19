Boletos Pumas vs Cruz Azul: Mifel da su balance sobre la polémica preventa exclusiva para la final de la Liga MX (Especial - Cuartoscuro)

Este martes 19 de mayo, en punto de las 10:00 horas, dio inicio la preventa exclusiva para cuentahabientes de Banca Mifel, el banco patrocinador de Pumas. La jornada estuvo sujeta a reportes de usuarios molestos por la caída de la plataforma de boletaje, y esta tarde muchos reportan fallas al pagar y pérdida de boletos incluso después de pasar la fila virtual de Ticketmaster.

Por su parte, el banco organizador compartió que la preventa exclusiva Mifel Pumas ha concluido con todos los boletos agotados, ofreciendo un balance de la “polémica” preventa exclusiva de boletos para la final de vuelta de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario.

Boletos agotados en la preventa Mifel Pumas para la final de la Liga MX

En el comunicado emitido por la financiera patrocinadora del Club Universidad Nacional, se informó que la preventa exclusiva para aficionados con una cuenta digital o física con Mifel concluyó con todos los boletos vendidos, incluso antes de tiempo.

La preventa para la final de la Liga MX Clausura 2026 estaba prevista de 10:00 a 23:00 horas de este martes 19 de mayo; sin embargo, el comunicado oficial compartido por Banca Mifel mediante su cuenta de X reportó la finalización de dicha preventa en punto de las 17:37 horas.

Mifel da su balance de la preventa exclusiva para la final de la Liga MX

La preventa de la final en Ciudad Universitaria para este domingo estuvo enmarcada por inconvenientes que la catalogan de “polémica”: desde problemas de inicio de sesión hasta cargos indebidos durante el proceso de compra.

Aficionados furiosos denunciaron problemas con el proceso de pago, y otros añadieron que ni siquiera pudieron iniciar sesión en la app de la banca patrocinadora de Pumas. Al respecto, Mifel compartió su balance sobre la jornada de hoy durante la preventa para el boletaje de la final de la Liga MX.

“Dado el volumen histórico de participantes, los tiempos de espera fueron variando y se experimentaron intermitencias en las plataformas. Gracias por su comprensión”, informó la banca organizadora de la preventa exclusiva de la final en casa universitaria, añadiendo “Nuestra prioridad es ofrecer una experiencia segura, justa y estable para todas y todos y seguiremos trabajando en ello.” Informo.

“Si tienes dudas sobre tu compra, escríbenos directo”, enfatizaron en el comunicado emitido esta tarde.

Porque la esperanza muere al último: “La venta general será la buena”.

“La caída del sistema”, dicen. Este fenómeno no es nuevo en la historia del hombre y su deseo fortuito por formar parte de la historia, del espectáculo, de la gran final del futbol mexicano.

Ha pasado en conciertos cuya magnitud supera la denominación “masivo”. BTS dejó un precedente, o mejor dicho, las Army; Ticketmaster es inspeccionado por Profeco; la venta irregular de entradas, la “caída del sistema”, dicen… pero, ¿realmente es así?, ¿la caída del sistema…?

Por ahora, todo bien; aún existe la posibilidad de comprar los boletos este miércoles 20 de mayo durante la venta general, no solo para los cuentahabientes de Mifel. La esperanza muere al último y muchos espectadores esperan no “cruzazulearla”, no experimentar ese hoyo negro en el estómago: “Ya los había comprado, hasta los cargaron a mi cuenta, y ahora resulta que no, que los tengo…”.

Es la tragedia del mexicano: “tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos”, “la esperanza del quinto partido”.

Llegar después de 15 años a una copa de la Liga MX, esperando, siempre en la orilla del sillón, con su playera de los Pumas, la viejita: “denme una, antes de que me muera...”. Y llegó.

Ya su hijo tiene 15 años desde la última vez que vio a su equipo ser campeón frente a Morelia. No carga la plataforma: “Se cayó el sistema”, dice. “Lo iba a llevar, me queda cerquita, va a ser en CU”, pero... “Y ahora Mifel me sale con estas…” dice el soñador con cuenta de Mifel prestada, con las manos sudadas.

Pero será mañana, será mañana la buena. Porque la venta general inicia desde las 10 de la mañana y al que madruga, Dios le ayuda.