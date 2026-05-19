Nuevo paquete de mejoras tendrá Cadillac para el GP de Canadá

De cara al GP de Canadá. Sergio Pérez, uno de los dos pilotos de Cadillac, tendrá que demostrar que las mejoras en el MAC-26 van por buen rumbo. (@CadillacargF1)

En la prisa por encontrar el máximo rendimiento en el MAC-26 que conduce el piloto mexicano Sergio Pérez, el equipo Cadillac de F1 presentó su nuevo paquete de mejoras para el Gran Premio de Canadá a correrse el 24 de mayo.

El primer coche de F1 del equipo, el MAC-26, incorporó un alerón delantero, suelo, difusor y suspensión trasera actualizados, entre otras piezas, en el Gran Premio de Miami.

El rendimiento en clasificación fue desigual en Florida: una desventaja de 0.3s respecto al tiempo de corte para la Q2 en la clasificación Sprint se disparó hasta 1.7s el sábado, pero Sergio Pérez desafió brevemente a la zona media en las carreras antes de terminar 15º y 13º.

“Tenemos muchísima prisa por encontrar rendimiento porque sabemos que Aston va a seguir mejorando y no queremos quedarnos atrás”, dijo entonces ‘Checo’ Pérez, y el nuevo paquete de Cadillac muestra que la escudería estadounidense no está perdiendo el tiempo.

Se advierte que mejorará la capacidad del coche

En Canadá, el MAC-26 recibirá “nuevos conductos de freno delanteros, ajustes en el difusor y aletines, y barras de torsión delanteras, que mejorarán la capacidad del coche para pasar por pianos pronunciados, como los de Circuit Gilles-Villeneuve”, según el comunicado de prensa de Cadillac.

El equipo espera seguir construyendo sobre la mejora de Miami, “que dio como resultado un aumento notable del rendimiento”, dijo el jefe del equipo, Graeme Lowdon.

Para Cadillac el GP de Miami fue agradable

“Miami fue un fin de semana muy agradable”, añadió Pérez. “Tuvimos un mejor ritmo desde el principio y mostramos nuestra capacidad para llevar grandes mejoras que dieron resultado en pista. Esto es realmente alentador.