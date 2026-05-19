César Montes y Luis Chávez se concentran con el Tricolor

Refuerzo. César Montes defensor mexicano del Lokomotiv Moscú marcó cuatro goles en la campaña recién terminada. (Foto especialñ)

Los jugadores César Montes y Luis Chávez se integrarán a la Selección Mexicana de Futbol para los últimos tres encuentros de preparación del equipo rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026, toda vez que la temporada de la primera división en Rusia terminó el 17 de mayo.

“Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026″, escribió la Selección Mexicana en un comunicado publicado en sus redes sociales sobre la incorporación de Chávez y Montes.

La campaña de la Primera División de Rusia terminó el domingo pasado y ambos jugadores fueron liberados.

¿Cómo llegan Montes y Chávez a la concentración?

En el caso de César Montes aumentó su cuota de minutos en la temporada 25/26, tomando en cuenta la actividad que tuvo en la campaña pasada.

En la campaña 24/25, el defensor mexicano del Lokomotiv Moscú disputó mil 763 minutos (repartidos en 21 partidos), sin embargo, su actividad creció considerablemente en la temporada 25/26.

En la campaña que acaba de culminar, Montes marcó cuatro goles y jugó 2 mil 418 minutos (repartidos en 29 encuentros), situación que lo perfila como uno de los principales candidatos para ocupar uno de los puestos titulares de la zaga tricolor en la Copa del Mundo.

Chávez con poca actividad con el Dinamo Moscú

Con cinco partidos jugados. Luis Chávez ha jugado poco con el Dinamo Moscú como consecuencia de una lesión que apenas le permitió regresar a la competencia en marzo. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Luis Chávez estuvo nueve meses de baja y solo pudo disputar 199 minutos en 2026. El mediocampista mexicano sufrió el pasado 25 de junio la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que le impidió tener actividad durante la mayor parte de la temporada 25/26.

El ex jugador del Pachuca volvió a jugar con el Dinamo Moscú a finales de marzo, pero, apenas le alcanzó para tener actividad en cinco partidos (cuatro de Liga y uno de Copa).

¿Cuándo juega el Tricolor sus últimos partidos de preparación mundialista?

-22 de mayo: Ghana vs México en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla.

-30 de mayo: Australia vs México en el Rose Bowl, Pasadena, California.

-4 de junio: Serbia vs México en el Estadio Nemesio Diez, Toluca.

Estos tres partidos son cruciales para ajustar el funcionamiento táctico y definir la lista final antes del Mundial 2026.