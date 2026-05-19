Abraham Ancer y Santiago De la Fuente en el field del Korea Open Golf Championship

Korea Open Golf Championship. El mexicano Abraham Ancer se presenta esta semana en un torneo del Asian Tour. (Foto especial)

Esta semana Abraham Ancer hará compañía a Santiago de la Fuente en el Korea Open Golf Championship, torneo del Asian Tour a desarrollarse del 21 al 24 de mayo en el Woo Jeong Hills Country Club.

Ancer, jugador LIV Golf, se presenta en Corea del Sur, después de no lograr su calificación para el U.S. Open, tercer Major de la temporada programado del 18 al 21 de junio en el Shinnecock Hills Golf Club de Nueva York.

El tamaulipeco junto a los hermanos Carlos y Álvaro Ortiz más el poblano Alejandro Madariaga no lograron colocarse entre los nueve clasificados al U.S. Open que se disputó a 36 hoyos en el Dallas Athletic Club en Texas el reciente lunes.

Motivo por el cual, Ancer se trasladó de inmediato a Corea del Sur, donde a partir del jueves jugará en el Korea Open Golf Championship. La próxima semana se jugará en esa nación LIV Golf Korea en el Asiad Country Club en Busan.

Abraham acompañará en este torneo a su compatriota Santiago De la Fuente, quien se presenta motivado a este torneo después de lograr el segundo sitio en el Abierto de Taiwán el pasado 10 de mayo.

De la Fuente, campeón del torneo LAAC 2024 juega en esta ocasión su quinto torneo de la temporada en busca, primero de librar el corte, y luego aspirar a un buen resultado para mantener el estatus en el Asian Tour.

El jugador nacido en Ocotlán, Jalisco se encuentra actualmente en el sitio 18 de la Orden Mérito después de cuatro torneos jugados. En ausente en este certamen es el mexicano Roberto Lebrija.