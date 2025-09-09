Maya Becerra se consagra campeona mundial en Tiro con Arco

Mexicana destacada. Maya Becera cosechó dos preseas de oro y una de bronce en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwanju, Corea del Sur. (Dean Alberga)

La mexicana Andrea Maya Becerra Arizaga se convirtió en campeona mundial al ganar medalla de oro en arco compuesto individual dentro del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwanju, Corea del Sur 2025.

La jalisciense, número uno del ranking mundial, se reafirmó como la mejor del planeta al colgarse su segunda presea dorada y tercera general de la competencia, tras consagrarse por equipos junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo, así como obtener bronce en equipo mixto con Sebastián García (prueba que será olímpica en Los Ángeles 2028).

Luego de haber sido líder en la ronda clasificatoria, la también vigente campeona de los Juegos Mundiales libró bye las primeras dos fases, debutando en 16vos. de final contra la kazaja Adel Zhexenbinova, a la que superó 148-144.

Después de derrotar 149-145 a la taiwanesa Huang Jou en octavos de final, la siguiente rival sería su connacional Mariana Bernal, quien hace unas semanas salió victoriosa de un electrizante duelo tricolor que tuvieron en la final de la Copa Merengue.

Tal como sucedió en dicha justa continental, fue un enfrentamiento que hizo vibrar a todos los presentes y que en esta ocasión se llevó Becerra por marcador de 148 a 147. Ya en semifinales, venció 148-146 a otra de sus máximas rivales en tiempos recientes: la colombiana Alejandra Usquiano.

El último reto antes de subir al Olimpo de este Campeonato Mundial Gwanju 2025 fue la salvadoreña Sofia Paiz. Nuevamente, Becerra Arizaga se mostró inquebrantable y con la capacidad de ganar choques cerrados, para así imponerse 147-146 y poner rumbo a lo más alto del podio.

“Al final me costó mucho y apenas podía ver, así que solo deseaba lo mejor. Rezaba a Dios o a quien fuera que respondiera para que me diera una buena flecha, y al final salió bien”, dijo entre lágrimas tras su conquista.

Fue de esta manera que se sacó la espina y tomó revancha de su última participación en una justa mundialista, ya que en Berlín 2023 se llevó la plata al caer en la gran final en contra de la india Aditi Swami.

La ahora flamante monarca del planeta buscará cerrar con broche de oro su brillante temporada 2025 en la Final de la Copa del Mundo, torneo que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en Nankín, China.