¿Por qué Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, será enjuiciado en Francia en los próximos meses?

Achraf Hakimi Este caso de Achraf Hakimi data desde el 2023.

Marruecos es uno de los mejores equipos y rival a vencer de este Mundial 2026, sin embargo, su estrella, Achraf Hakimi, tendrá que enfrentar un juicio en su contra en Francia.

¿Por qué Achraf Hakimi será enjuiciado en Francia?

De esta forma, Achraf Hakimi tendrá que rendir cuentas ante las autoridades de Francia, ya que es señalado por una presunta violación a una mujer a quien contactó por Instagram.

Este caso de Achraf Hakimi data desde el 2023, el también jugador del PSG había tratado de evitar el juicio, pero el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó todos los recursos interpuestos, así que en los próximos meses será juzgado.

El 19 de junio, justo en la concentración de la Selección de Marruecos, Achraf Hakimi dio a conocer su situación legal y espera que la justicia se imparta de la mejor forma.

Así también, Achraf Hakimi no debe abandonar el Mundial 2026, ya que el juicio se celebrará en los próximos meses y no afecta su presencia en el torneo.

En 2023, Hakimi fue denunciado por una mujer a quien contactó en Instagram para tener un encuentro presencial, en cual la mujer asegura que el futbolista le tocó un pecho sin su consentimiento y después la violó.

“Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, estableció la denunciante.

Achraf Hakimi intentó evitar el juicio por distintas vías

Desde entonces Hakimi había interpuesto un recurso para evitar el juicio, sin embargo este finalmente fue rechazado, así que el jugador tendrá que rendir cuentas ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

“Esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta. Alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del futbol masculino“, dijo la abogada de la denunciante.

Hakimi compartió una publicación durante la madrugada en la cual celebró el hecho de que el juicio se lleve a cabo, pese a que su selección debía jugar en el Mundial contra Escocia.

“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, indicó el futbolista del PSG en X.

Finalmente, Achraf Hakimi tendrá que volver a Francia a rendir cuentas ante las autoridades, por lo que su participación en el Mundial 2026 no está comprometida, pero no librará la justicia en el país galo.