¡Cambio express! ¿Cómo México llegó a ser sede del Mundial de 1986?

Mundial 1986 El logo del Mundial de 1986 es uno de los más vistosos en la historia del torneo (Especial)

El Mundial de México 1986 es uno de los que más se recuerda en la historia del futbol, no sólo porque Argentina y Diego Armando Maradona brillaron en aquel torneo, sino también, porque el país fue sede por segunda vez y tuvo que ser por un cambio express.

¿Por qué México fue sede del Mundial de 1986?

Recordemos que el Mundial de México 1986 se celebró entre el 31 de mayo y el 29 de junio, los fanáticos mexicanos se volvieron locos al saber esta situación y abarrotaron las gradas de diversos recintos, como el Estadio Azteca.

Para ese entonces, México era sede por segunda vez de un Mundial, algo nunca visto en la historia y el país no estaba preparado para esta situación, ya que no fue elegido como sede desde un principio y más bien le cayó de rebote la organización del torneo.

La sede original del Mundial de 1986 era para Colombia, pero el país cafetalero tuvo que renunciar por una crisis económica, falta de infraestructura y el no cumplir con los requisitos de la FIFA.

Además, México tenía un problema, ya que el terremoto de 1985 acababa de ocurrir dejando a la Ciudad de México en ruinas, pero poco a poco se fue levantando con la ayuda de la gente y empresarios.

¿Cómo se jugó el Mundial de 1986 en México?

Durante el Mundial 1986 jugaron 24 selecciones, la mitad del actual torneo, todas en seis grupos de cuatro equipos. México quedó ubicado en el Grupo B junto a Paraguay, Bélgica e Irak, por lo que avanzó como líder de grupo para sorpresa de todos.

Para los Octavos de Final, México venció a Bulgaria por 2-0 y avanzó a cuartos de final. Pero frente a Alemania Federal fue otra historia, ya que cayeron por 4-1 en la tanda de penales y se acabó el sueño nacional.

El torno se lo llevó Argentina, con un Diego Armando Maradona inspirado y la albiceleste se impuso 3-2 en el duelo por el título.

De esta forma, México tuvo que ser sede en condiciones express, ya que Colombia no pudo solventar la misión llamada Mundial 1986 y fue el torneo que vio brillar a Diego Armando Maradona.