Colombia sufre, resiste la presión africana y vence por la mínima al Congo rumbo a dieciseisavos

TRIUNFO SUFRIDO. Pero triunfo al fin.

La Selección de Colombia tuvo que apelar a la paciencia y al oficio para derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo, en un duelo mucho más complicado de lo previsto, donde los africanos ofrecieron una férrea resistencia que mantuvo en vilo el resultado hasta los últimos minutos.

El único tanto del encuentro llegó hasta el minuto 76, gracias a Daniel Muñoz, quien rompió el cerrojo congoleño tras un partido en el que, pese al dominio territorial sudamericano, la contundencia brilló por su ausencia.

En el arranque, el conjunto de Néstor Lorenzo fue ampliamente superior. Durante los primeros 25 minutos, Colombia se adueñó del balón y generó peligro con un cabezazo de Muñoz, un disparo lejano de James Rodríguez y un intento de Luis Díaz. Sin embargo, la falta de eficacia evitó abrir el marcador temprano.

Congo ajusta y complica el trámite

Tras la pausa de hidratación, la República Democrática del Congo logró reordenarse en el campo. Con mejor estructura defensiva y un notable desgaste físico, los africanos comenzaron a cerrar espacios y a incomodar el accionar colombiano.

El arquero Lionel Mpasi fue clave en este tramo, respondiendo con seguridad ante los intentos rivales. Mientras tanto, Colombia fue perdiendo claridad y ritmo, evidenciando desgaste y falta de precisión en el último tercio del campo.

Para la segunda mitad, el guion cambió. Aunque Colombia volvió a empujar, con un intento de Luis Díaz al minuto 50 que fue bien contenido por Mpasi, el Congo ganó confianza, equilibró el mediocampo y comenzó a generar peligro, acercándose al arco defendido por Camilo Vargas.

Un gol que rompe la resistencia

Cuando mejor se veía el conjunto africano, llegó el golpe colombiano. En una jugada por la banda derecha, Daniel Muñoz aprovechó un balón desviado y definió con precisión de zurda para poner el 1-0, un tanto que finalmente quebró la resistencia congoleña.

Lejos de rendirse, el Congo reaccionó con valentía. Los africanos se lanzaron al frente en busca del empate, generando varias aproximaciones que encendieron las alarmas en la zaga cafetera.

Ya en el tiempo agregado, al 90+1, Nathanael Mbuku tuvo la más clara para los africanos, pero apareció Camilo Vargas con una intervención decisiva que aseguró la victoria colombiana.

Clasificación, pero con advertencias

Con este resultado, Colombia suma 6 puntos y se coloca como líder provisional del Grupo K, asegurando su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Detrás se ubican Portugal (4 puntos), la RD Congo (1) y Uzbekistán (0).

El próximo compromiso de Colombia será clave para consolidar su liderato, cuando enfrente a Portugal el 27 de junio en Miami, mientras que la República Democrática del Congo buscará cerrar dignamente ante Uzbekistán en Atlanta.

Más allá del triunfo, el partido dejó una lección clara: Colombia ganó, pero sufrió. La dura resistencia africana evidenció que en esta Copa del Mundo ningún rival es sencillo y que el margen de error es mínimo.