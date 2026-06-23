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El nuevo timonel Universitario es un viejo conocido de la Liga y ya dirigió a los Tuzos.

Pumas: ¿Quién es Esteban Solari, el nuevo timonel del equipo Universitario?

Por Redacción Crónica

Pumas ya tiene nuevo Director Técnico, luego de la repentina salida de Efraín Juárez, el equipo Universitario tiene amarrado a Esteban Solari, quien llegará a dirigir a un equipo que llegó a la Final del Apertura 2026.

¿Quién es Esteban Solari, el nuevo DT de Pumas?

Esteban Andrés Solari Poggio nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, es un exfutbolista y entrenador argentino, además que fue delantero en su época como jugador.

La llegada de Solari no se dio de inmediato, la escuadra universitaria tuvo que afinar detalles administrativos y contractuales para su llegada, además de ver cómo formará al equipo para la próxima temporada.

¿Por qué Esteban Solari es el nuevo DT de Pumas?

Solari llega a Pumas tras la salida de Efraín Juárez, una decisión que obligó a la directiva auriazul a acelerar la búsqueda de un perfil acorde a lo que necesita la institución, ya que ahora se exige el título.

Además, Solari conoce la institución, ya que tuvo paso por Pumas durante su trayectoria profesional, por lo que conoce a la perfección la institución desde sus entrañas.

Solari ya dirigió a las juveniles de Argentina, el Johor Darul Ta’zim de Malasia, en el Everton de Viña del Mar, Godoy Cruz y también con Pachuca, por lo que llega con un equipo que está en su prime y sólo faltarán unos ajustes para dejarlo impecable.

Recordemos que en el Clausura 2026, Solari llevó a Pachuca a Semifinales, por lo que sabe que la exigencia del futbol mexicano pesa y está listo para afrontar el reto.

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