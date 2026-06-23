Pumas: ¿Quién es Esteban Solari, el nuevo timonel del equipo Universitario?

Pumas ya tiene nuevo Director Técnico, luego de la repentina salida de Efraín Juárez, el equipo Universitario tiene amarrado a Esteban Solari, quien llegará a dirigir a un equipo que llegó a la Final del Apertura 2026.

¿Quién es Esteban Solari, el nuevo DT de Pumas?

Esteban Andrés Solari Poggio nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, es un exfutbolista y entrenador argentino, además que fue delantero en su época como jugador.

La llegada de Solari no se dio de inmediato, la escuadra universitaria tuvo que afinar detalles administrativos y contractuales para su llegada, además de ver cómo formará al equipo para la próxima temporada.

¿Por qué Esteban Solari es el nuevo DT de Pumas?

Solari llega a Pumas tras la salida de Efraín Juárez, una decisión que obligó a la directiva auriazul a acelerar la búsqueda de un perfil acorde a lo que necesita la institución, ya que ahora se exige el título.

Además, Solari conoce la institución, ya que tuvo paso por Pumas durante su trayectoria profesional, por lo que conoce a la perfección la institución desde sus entrañas.

Solari ya dirigió a las juveniles de Argentina, el Johor Darul Ta’zim de Malasia, en el Everton de Viña del Mar, Godoy Cruz y también con Pachuca, por lo que llega con un equipo que está en su prime y sólo faltarán unos ajustes para dejarlo impecable.

Recordemos que en el Clausura 2026, Solari llevó a Pachuca a Semifinales, por lo que sabe que la exigencia del futbol mexicano pesa y está listo para afrontar el reto.