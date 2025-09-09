Rory McIlroy jugará el BMW PGA Championship

Estrellas europeas. Tommy Fleetwood y Rory McIlroy son parte del equipo europeo para la Ryder Cup. (Foto especial)

Esta semana se juega el BMW PGA Championship en Wentworth y para los integrantes del equipo europeo para Ryder Cup este torneo será de preparación para enfrentar al equipo de Estados Unidos en Bethpage Black, Nueva York del 26 al 28 de septiembre.

De los 12 miembros del equipo de Luke Donald, 11 competirán en el evento, Sepp Straka es el único ausente.

El DP World Tour ha colocado a los jugadores en los mismos grupos para las rondas iniciales del jueves y viernes: Justin Rose con Tommy Fleetwood; Ludvig Åberg con Matt Fitzpatrick; Hovland con el único novato Rasmus Højgaard; MacIntyre con Hatton; y McIlroy con Rahm y Shane Lowry.

Los 11 jugadores volarán a Nueva York el domingo por la noche después de la ronda final, se unirán a Straka y jugarán rondas de práctica en Bethpage el lunes y martes. Después de eso, según Rory McIlroy, tendrán “un poco de diversión” juntos el resto de la semana.

“Podrías argumentar que los 12 chicos que tenemos yendo a Nueva York son golfistas más experimentados de lo que eran hace dos años cuando la mayoría de nosotros estábamos en Roma”, dijo McIlroy. El norirlandés viene de una victoria en su casa, el Abierto de Irlanda, el domingo.

El BMW PGA Championship será el primer torneo de Fleetwood desde que ganó el Tour Championship, su primer título en el PGA Tour y 10 millones de dólares como campeón de la FedEx Cup.