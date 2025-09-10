Anáhuac Norte y Anáhuac Querétaro triunfan en el Circuito Nacional de Golf Universitario

Golf UIniversitario. El equipo de la Universidad Anáhuac Norte integrado Zarah Fisher, Juliana Torres y Julia Martínez posan con su trofeo. (@FMG)

Los equipos Anáhuac Norte en la categoría femenil y Anáhuac Querétaro en la varonil triunfaron en la Etapa 1 del Circuito Nacional de Golf Universitario HERTZ de la Federación Mexicana de Golf.

En el evento que durante dos días se realizó en el Club de Golf Los Encinos, los golfistas Francisco Romo y Mariana Araiza fueron campeones individuales

Por equipos, los representantes de la Universidad Anáhuac Querétaro conformado por: Pablo Romo, Jorge Gutiérrez, José Agustín Zavala y Francisco Romo, se quedó con el primer lugar.

El segundo puesto fue para el equipo de la Universidad Anáhuac Norte y el tercero para el de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara.

En la rama femenil, el equipo vencedor fue el de la Universidad Anáhuac Norte integrado por Zarah Fisher, Juliana Torres y Julia Martínez, mientras que el segundo sitio se lo llevó la Anáhuac Querétaro.

Campeones. Pablo Romo, Jorge Gutiérrez, José Agustín Zavala y Francisco Romo se quedaron con el primer lugar del certamen. (@FMG)

En la competencia individual los campeones de la temporada fueron Francisco Romo y Mariana Araiza, quien selló su victoria en hoyo de desempate ante Juliana Torres.

Además, se entregó el premio al jugador Más Valioso de la temporada anterior que fue Bernardo Silva de la UP.

La 2da etapa del Circuito Nacional de Golf Universitario HERTZ de la Federación Mexicana de Golf se disputará en el Club de Golf Tequisquiapan.