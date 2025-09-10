Eagles vs Chiefs encabezan una semana 2 cargada de duelos clave en la NFL

REVANCHA. El juego de la semana.

La semana 2 de la NFL 2025 tendrá como partido principal el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, quienes se reencontrarán tras el Super Bowl LIX, donde los Eagles se impusieron 40-22.

Los Chiefs, que buscan igualar el récord de los Buffalo Bills de llegar a cuatro Super Bowls consecutivos, vienen de perder ante los Chargers en Sao Paulo, mientras que los Eagles debutaron con victoria ante los Cowboys, destacando el rendimiento de Jalen Hurts y Saquon Barkley.

GREEN BAY ABRE LA JORNADA EL JUEVES

La semana comenzará el jueves 11 de septiembre con el duelo entre los Green Bay Packers y los Washington Commanders, Los Packers, liderados por Jordan Love, vencieron a los Lions en la semana 1 y buscarán consolidarse como favoritos en la NFC.

El domingo se jugarán 13 partidos, entre ellos varios enfrentamientos divisionales como Ravens vs Browns y Jets vs Bills, además del duelo entre Steelers y Seahawks, donde Aaron Rodgers buscará mantener el nivel mostrado en su debut con Pittsburgh.

DOBLE CARTELERA PARA CERRAR EL LUNES

La jornada cerrará el lunes 15 de septiembre con dos partidos Texans vs Buccaneers y Raiders vs Chargers

Ambos encuentros podrían tener implicaciones importantes en la lucha por los primeros lugares de sus respectivas divisiones.

Calendario NFL Semana 2 (horarios CDMX)

Jueves 11

Commanders vs Packers 6:15 pm

Domingo 14

Browns vs Ravens 11:00 am

Jaguars vs Bengals 11:00 am -

Giants vs Cowboys 11:00 am

Bears vs Lions 11:00 am -

Patriots vs Dolphins 11:00 am -

49ers vs Saints 11:00 am -

Bills vs Jets 11:00 am

Seahawks vs Steelers 11:00 am

Rams vs Titans 11:00

Panthers vs Cardinals 2:05 pm

Broncos vs Colts 2:05 pm

Eagles vs Chiefs 2:25 pm

Falcons vs Vikings 6:20 pm

Lunes 15