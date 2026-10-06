Ryan García y sus próximos rivales de acuerdo a Mauricio Sulaimán, presidente del WBC

Ryan García vs. Devin Haney. Haney se perfila entre los posibles próximos rivales contra Ryan García que busquen su oro dentro del peso wélter. (@RyanGarcia/X)

Desde el 21 de febrero de 2026, Ryan García ha permanecido como campeón mundial del WBC de peso wélter, habiendo hecho una defensa contra su rival mandatario, el británico Conor Benn, a quien noqueó sin mayor problema en el segundo asalto este pasado 13 de septiembre.

Ahora Ryan tiene ante sí la posibilidad de enfrentar a una gran variedad de retadores,, entre los que se perfilan nombres de quienes en algún momento fueron llamados prospectos y ahora se encuentran en la madurez de su carrera boxística, teniendo en fila a nombres como Pitbull Cruz, Teófimo López y otros que mencionó el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán.

¿A qué rivales mencionó Sulaimán además de Pitbull y Teófimo para Ryan García?

El dirigente del Consejo Mundial de Boxeo comentó sobre el tema durante una entrevista después del Martes de Café, en donde además de ver como interesantes a los retadores antes mencionados, agregó a otros que también pueden estar dentro de la carrera por el título mundial de las 147 libras. Retadores que tendrían un segundo encuentro contra Ryan García, ambos con resultados muy distintos sobre el cuadrilátero.

“Están muy calientes los ánimos; también Rolly Romero se pone en la lista, (Devin) Haney, hay muchos que pueden ser. Es una división muy atractiva en este momento, entonces vamos a ver cuál es el siguiente paso. Conor Benn fue la pelea mandatoria, Ryan García está en este momento en pelea opcional”.

Rolly Romero vs Ryan García II. La posibilidad de revancha del King Ry o de tropezar con la misma piedra

Un segundo capítulo en contra de Rolly Romero representaría una nueva oportunidad de borrar una de las noches más turbias para Ryan García, quien fue dominado el 2 de mayo de 2025 en el Times Square de Nueva York. Romero sorprendió al derribar a García con un gancho de izquierda en el segundo asalto y en el resto de la pelea, imponérsele al mexicoamericano, que terminó por debajo en las tarjetas sin poderle remontar a Rolly: 115-112, 115-112 y 118-109.

La derrota fue especialmente costosa para García, pues frustró los planes que entonces existían para concretar inmediatamente una revancha contra Devin Haney, de quien se habará más adelante. Además, una revancha con Romero significaría una nueva prueba táctica para García, pues fue anulado completamente por Romero, manteniendo su mano derecha arriba y presionó a García para ser más precavido que ofensivo luego de derribarlo al inicio del combate.

En caso de concretarse el combate; para García significaría demostrar que puede corregir los errores que provocaron su derrota, para Romero, la oportunidad de comprobar que aquella noche en Times Square no fue una casualidad.

Devin Haney vs. Ryan García II. La pelea que ganó Ryan, pero se borró de los registros

En caso de darse uuna revancha entre estos dos peleadores, significaría un ajuste de cuentas que no se ha podido efectuar desde el 20 de abril de 2024. Aquella fecha, Ryan García derribó en tres ocasiones a Haney, imponiéndose después en las tarjetas con un resultado de decisión mayoritaria en 12 asaltos.

Sin embargo, aquella victoria desapareció posteriormente de su récord, debido a que García dio positivo por ostarina, sustancia prohibida, por lo que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York cambió oficialmente el resultado a “no contest”, además de suspenderlo durante un año y aplicarle una sanción económica.

En caso de que inicien conversaciones para este combate, Haney tendría la oportunidad de demostrar que lo ocurrido sobre el ring en 2024 no es una medición real sobre el nivel que existe entre ambos. El mismo peleador ya ha revelado que desea volver a enfrentar al “King Ry”, pues en mayo de 2026 lo calificó como su combate soñado.

Una revancha permitiría finalmente buscar una respuesta deportiva a una historia que quedó inconclusa: García ganó aquella noche sobre el cuadrilátero, pero oficialmente nunca derrotó a Haney.