Chile apaga al Tri: la era Márquez sigue sin arrancar

Amistoso Internacional: México - Chile Obed Vargas (i) de México disputa el balón con Vicente Pizarro de Chile este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de México y Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Ómar Alonso (Ómar Alonso/EFE)

México sigue sin encontrar el triunfo en la era de Rafael Márquez. Los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro dieron este martes a Chile una victoria por 0-2 en partido amistoso y dejaron al descubierto las carencias de un Tricolor que continúa en plena transición.

Después de una primera mitad equilibrada, Gutiérrez rompió el partido al minuto 56. Tras un rápido contragolpe, Gonzalo Tapia asistió al atacante chileno, quien remató desde el centro del área para vencer a Álex Padilla, ante la escasa reacción de la defensa mexicana.

Chile encuentra los espacios

Apenas cuatro minutos después, Tapia estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo desde el costado izquierdo del área, pero Padilla logró controlar el balón y mantener momentáneamente al conjunto mexicano en el encuentro.

La sentencia, sin embargo, no tardó. Justo cuando Márquez intentaba recomponer al equipo con varios cambios, Vicente Pizarro apareció al minuto 65 y conectó un zurdazo al ángulo inferior izquierdo para colocar el 0-2 definitivo.

El Tri perdona en el primer tiempo

A ambos equipos les costó encontrar ritmo durante los primeros minutos, especialmente a un México que llegó al Memorial Coliseum de Los Ángeles con la necesidad de conseguir la primera victoria desde la llegada de Márquez al banquillo nacional.

El Tricolor tuvo mayor posesión durante buena parte de los primeros 45 minutos y dispuso de oportunidades para adelantarse. La más peligrosa llegó al minuto 31, cuando Roberto Alvarado sacó un potente disparo desde fuera del área que el guardameta Lawrence Vigouroux desvió hacia el travesaño.

México deja escapar sus oportunidades

Sólo dos minutos después, Armando González tuvo otra oportunidad al quedar frente al guardameta chileno, pero México volvió a quedarse sin el premio del gol.

Chile tampoco renunció al ataque. Maximiliano Gutiérrez, quien terminaría abriendo el marcador en la segunda mitad, había avisado desde el minuto 28 con un remate que salió desviado.

Cuatro partidos y ninguna victoria

El encuentro representó el cuarto partido de Rafael Márquez como seleccionador mexicano y prolongó un arranque que continúa sin triunfos. México venía de perder 3-0 ante Estados Unidos, además de empatar 1-1 contra Colombia y 1-1 frente a Perú.

Así, el balance en el comienzo del proceso tras la salida de Javier Aguirre se resume en dos empates y dos derrotas, con un conjunto que todavía busca una identidad capaz de traducirse en resultados.

Márquez sigue buscando su fórmula

El duelo ante Chile debía servir para comenzar a despejar dudas y cerrar con mejores sensaciones la gira de presentación del nuevo seleccionador. Ocurrió lo contrario: cuando el rival aceleró, México perdió el control y recibió dos goles en apenas nueve minutos.

La etapa de experimentación comienza a estrecharse para Márquez. Entre ajustes, nuevos futbolistas y cambios en la alineación, el Tricolor sigue buscando la fórmula para competir con mayor solidez. Cuatro partidos después, la era Márquez todavía espera su primera victoria.