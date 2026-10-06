Guillermo Ochoa recibe emotivo homenaje en el Memorial Coliseum

Mexico vs Chile. Guillermo Ochoa durante el homenaje que le ofreció al selección mexicana en el Memorial Coliseum Stadium de Los Ángeles, California. (Adrian Macias/Adrian Macias)

El arquero mexicano Guillermo Ochoa recibió un emotivo homenaje de despedida este martes en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, antes del duelo entre México y Chile, tras poner fin a su carrera después de participar en seis Copas del Mundo FIFA.

Memo, quien defendió el arco de la Selección Mexicana en cuatro Mundiales y asistió dos más sin sumar minutos, forma parte del selecto grupo junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en asistir seis veces a un mundial de futbol.

Durante el acto, el arquero mexicano caminó al centro del campo mientras recibía todos los aplausos de los presentes en el Memorial Coliseum. Ahí le esperaba Enrique Nieto Junco, presidente de la FMF, quien le hizo entrega de un jersey de México con el mítico número “13” que usó el portero durante su paso por el representativo.

Enseguida, en las pantallas del estadio se mostró un video con sus mejores momentos bajo los tres palos y también mensajes de la afición. Para cerrar el homenaje, se encendió el pebetero olímpico del estadio para hacer referencia a las participaciones olímpicas de Guillermo Ochoa, en Atenas 2004 y Tokio 2020, donde ganó una medalla de bronce.

“Espero que me tengan en sus recuerdos y en su memoria. Agradezco porque me lo hacen sentir en los aeropuertos, en la calle, en los estadios y aquí seguiremos. Memo seguirá en la gente”, dijo Memo frente a las cámaras.