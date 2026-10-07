¿Por qué importa que venga F2 a México?

FÓRMULA E .

El anuncio de una ronda del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez debe ser una de las mejores noticias para el aficionado mexicano al automovilismo en todo el año. Y no, no estoy exagerando. La F2 se ha consolidado (y no sólo por su naturaleza de último escalón rumbo a la F1) como una de las categorías más importantes del mundo. Chasises y motores iguales para todos hacen que las diferencias de monoplaza sean mínimas (la puesta a punto) y que la mayor parte del peso se centre en el piloto. Es por eso que la Fórmula 2 se ha convertido en una serie donde brota el talento que alimenta a la Fórmula 1. De la Fórmula 2 (antes GP2) se han graduado pilotos como George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y una enorme lista de talentos que hoy participan en las 11 escuderías de la F1, incluyendo a Max Verstappen, Sergio Pérez y Lewis Hamilton...

BANDERA VERDE… Por ello, el anuncio de este lunes es tan importante. La Fórmula 2 será la carrera de soporte más relevante que haya tenido la Fórmula 1 desde su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez, en 2015. Por México, es casi un hecho que habrá dos representantes: Noel León, quien ya tiene tres triunfos en el año; y Rafael Villagómez, con tres podios también en esta campaña. Además, Rafael Villagómez padre fue una de las piezas clave en las negociaciones con Bruno Michel, CEO de la Fórmula 2, al terminar de convencerlo de que México tenía que incluirse en el calendario de 2027. La categoría cuenta con 11 equipos, algunos tan renombrados en las categorías mayores como Campos, DAMS, Prema, Rodin o Trident, organizaciones que se ganaron su prestigio al “construir” a algunos de los mejores pilotos del mundo...

ENTRADA A PITS… Con la llegada de la Fórmula 2, México es sede de las categorías mundiales más importantes de autos tipo “fórmula” (el llamado open-wheel), pues se les suma la ronda de la Fórmula E, a principios de año. Y precisamente la categoría eléctrica fue la encargada de dar la segunda noticia de la semana, pues ayer presentaron en la Ciudad de México su carrera para enero de 2027. La serie llegará al Hermanos Rodríguez con un nuevo logotipo (con una tipografía más sólida, más robusta, más seria), pero, lo más importante, con un nuevo auto, el GEN4, que promete hacer el 0-200 km/h en sólo 4.4 segundos, para ser el auto con la mayor aceleración en una categoría de pista. Además, contarán con equipos de las armadoras Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindra y Lola, y eso la consolida como una de las categorías con mayor apoyo de la industria automotriz, gracias al gran respaldo para continuar con su desarrollo...

SALIDA DE PITS… Pero no todo es miel sobre hojuelas y este par de anuncios contrastan con la pésima noticia que me confirmó Patricio O’Ward hace unos meses: “(IndyCar Series) No iremos al Hermanos Rodríguez por culpa de los dueños de la concesión del autódromo”. El regiomontano comentó, muy molesto, que los directivos que controlan la pista les quisieron cobrar tarifas excesivas, y que estaban fuera de lo presupuestado por la serie estadounidense. De haber recibido un precio de renta justo, la IndyCar completaría la oferta de autos fórmula en el país (y colocaría a México en la cima en ese renglón), pero eso, les adelanto, no será posible en esta década. No en el Hermanos Rodríguez, al menos…

BANDERA A CUADROS… El fin de semana pasado, en Las Vegas, Daniel Suárez abandonó el fondo de la tabla de pilotos en el Chase, el playoff de NASCAR Cup Series. El regio ahora ocupa el puesto 14, a 32 puntos de Chase Elliott. La meta realista de Suárez es ocupar el Top 10 general, por lo que la ronda de este domingo, en el Charlotte Motor Speedway, es tan importante. Daniel puede tener el mejor resultado de su carrera si consigue repetir lo hecho en mayo, en la temporada regular: el triunfo. Su mejor resultado en la postemporada ha sido un segundo lugar, en Atlanta 2024, por lo que es muy posible que este domingo veamos historia… ojalá...

Así las cosas, sobre ruedas…