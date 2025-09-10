Lista la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial de Futbol en Chile

Tricolor Sub-20. Gilberto Mora encabeza a los 21 seleccionados mexicanos para el compromiso mundialista en Chile. (Foto especia)

La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer su lista oficial de 21 jugadores que buscarán brillar en el Mundial Sub-20 torneo que se disputará en Chile y arrancará el próximo sábado 27 de septiembre; el Tri comparte Grupo con Brasil, España y Marruecos.

Bajo el mando del técnico Eduardo Arce, el Tricolor está listo para enfrentar el mundial en el Grupo C.

La lista de seleccionados la lidera Gilberto Mora entre otros elementos destacados como Elías Montiel, Obed Vargas y Hugo Camberos.

México vuelve a un Mundial Sub-20, luego de que en 2021 canceló el evento por la pandemia de Covid-19, y en 2023 el equipo no logró clasificar. Su última participación fue en 2019, pero en 2011 logró un tercer lugar con figuras como Erick ‘Cubo’ Torres, Néstor Araujo, Alan Pulido y Jorge ‘Chatón’ Enríquez.

El torneo se celebrará del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre en Chile.

Grupo de México: Brasil, España y Marruecos.

Debut de México: domingo 28 de septiembre, vs Brasil.

Segundo partido de México: miércoles 1 de octubre, vs España.

Tercer partido de México: sábado 4 de octubre, vs Marruecos.

Campeón vigente: Uruguay (2023).

Selección de México

Porteros

1. Pablo Lara (Pumas).

2. Emmanuel Ochoa (Cruz Azul).

3. Juan Liceaga (Tapatío).

Defensas

4. Everardo López (Toluca).

5. Jaziel Mendoza (Cruz Azul).

6. Diego Ochoa (FC Juárez).

7. Rodrigo Pachuca (Puebla).

8. César Bustos (Rayados).

Medios

9. Diego Sánchez (Tigres).

10. Obed Vargas (Seattle Sounders).

11. César Garza (Dundee).

12. Iker Fimbres (Rayados).

13. Elías Montiel (Pachuca).

14. Alexéi Domínguez (Pachuca).

15. Amaury Morales (Cruz Azul).

Delanteros

16. Yael Padilla (Chivas).

17. Gilberto Mora (Tijuana).

18. Oswaldo Virgen (Toluca).

19. Mateo Levy (Cruz Azul).

20. Tahiel Jiménez (Santos Laguna).

21. Hugo Camberos (Chivas).