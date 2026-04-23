Bryson DeChambeau ‘deshoja la margarita’ sobre su futuro en LIV Golf

Incertidumbre. Bryson DeChambeau, uno de los jugadores estrellas de LIV Golf, aún no define su continuidad en la liga de inversión saudí. (Foto especial)

En un intento por calmar las especulaciones sobre su futuro en LIV Golf, el estadounidense Bryson DeChambeau dijo que encontrará la manera de que las cosas funcionen mientras la liga siga existiendo.

En una entrevista exclusiva con Flushing It, el capitán del Crushers GC declaró: “Mientras LIV exista, encontraré la manera de que tenga sentido. Ahora mismo, mi trabajo es ayudar a que la liga funcione después de este año. Siento que tengo una responsabilidad. Le he dedicado mucho esfuerzo. Vamos a lograr que esto funcione.”

No garantiza su futuro en LIV

El contrato de DeChambeau de 32 años y valorado en más de 100 millones de dólares, expira en LIV Golf al final de la actual temporada. El jugador confirmó que las conversaciones continúan, pero no garantizó su futuro.

El estadounidense que se retiró de la ronda final del LIV Golf Mexico City reconoció la incertidumbre que rodea el futuro de la liga y su lugar en la misma, pero recalcó su compromiso de contribuir a su desarrollo.

Se especula que DeChambeau ha estado buscando un acuerdo de alrededor de 500 millones de dólares para permanecer en LIV Golf.

Reconoce que habrá momentos difíciles

“Hay muchos factores en juego, como en cualquier negocio. Es una empresa emergente, ¿verdad? Así que habrá momentos difíciles. Este es uno de ellos. Pero haré todo lo que esté en mi mano para que funcione y realmente veo el valor del golf de franquicia”, declaró DeChambeau a Flushing It.

“Otra razón por la que hago esto no es solo por mí, es por el espíritu de equipo en el que realmente creo en los Crushers. Es por Michael LaSasso. Es por Caleb Surratt. Es por Josele Ballester. Es por David Puig. Jon, Phil Mickelson, Dustin Johnson, yo y los que hemos estado aquí desde el principio, estamos bien. Ahora es nuestra responsabilidad cuidar de estos chicos que creen en nosotros. Por eso lo hago. Hay muchísimo que sacar de todo esto para el golf en general.”

DeChambeau ha sido la imagen de LIV Golf desde que se unió en 2022. Aparece con frecuencia en los medios y ha sido el jugador más franco respecto a su gran confianza en el producto. Ahora, con los informes de que el PIF recortará la financiación al final de la temporada 2026, ¿qué tan comprometido está...?

Cambios significativos en LIV Golf

LIV Golf, respaldada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, ha experimentado cambios significativos desde su lanzamiento. El fuerte gasto en captación de jugadores, producción de eventos y premios se ha equilibrado cada vez más con un enfoque en la sostenibilidad y el crecimiento de los ingresos. Se estima que el PIF ha invertido un total de 5 mil millones de dólares en LIV Golf desde su creación en 2022.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil, ya ha tranquilizado a jugadores y personal, asegurando que la temporada actual continuará según lo previsto, al tiempo que ha expresado su ambición por lograr estabilidad y expansión a largo plazo.

“Nunca hemos estado en mejor posición”, declaró O’Neil durante la transmisión de LIV Golf en Ciudad de México la semana pasada.

Mejora la rentabilidad de las franquicias

Fuentes de la liga informaron a Flushing It que los ingresos de LIV se duplicaron en 2025 en comparación con 2024, con más de 100 millones de dólares adicionales durante las primeras etapas de la temporada 2026.

También se dice que la rentabilidad de las franquicias está mejorando, con varios equipos y eventos que, según se informa, ya generan ganancias y la venta de entradas ha aumentado significativamente año tras año.

A pesar del progreso, persisten las dudas sobre la estructura de la liga, incluyendo su modelo de propiedad única y el equilibrio entre la imagen de marca y la competencia pura.

Pero DeChambeau, dos veces campeón del US Open, cree que la dinámica está empezando a cambiar. “Creo que esa es la mejor parte”, dijo DeChambeau.

Por ahora, el futuro de DeChambeau sigue oficialmente sin resolverse, pero su mensaje deja pocas dudas de que pretende mantenerse estrechamente vinculado a LIV Golf de alguna forma, independientemente de cómo se desarrolle el próximo capítulo.