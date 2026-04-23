Eduardo Miranda Cue fija nueva marca mundial de pitcheo en el Mundial Sub-12

UN RÉCORD PARA EL BÉISBOL MEXICANO. Eduardo Miranda Cue es originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y forma parte de los procesos federativos nacionales en categorías infantiles.

México sumó un registro histórico en el béisbol internacional juvenil gracias a Eduardo Miranda Cue, quien durante su participación en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12, organizada por la World Baseball Softball Confederation (WBSC), lanzó una recta de 127 kilómetros por hora, la más rápida documentada en la historia de este certamen.

La velocidad fue captada por los radares oficiales del torneo y se convirtió en nuevo récord mundial de pitcheo en la categoría Sub-12, dejando atrás la marca de 125 km/h, establecida en 2019. La acción ocurrió durante un partido oficial del campeonato mundial celebrado en Taiwán.

CONTEXTO Y DIMENSIÓN DEL REGISTRO

El dato adquiere relevancia por el contexto competitivo en el que se produjo: un certamen mundial que reúne a las principales potencias del béisbol formativo, bajo reglamentación y medición oficiales de la WBSC.

Para el béisbol mexicano, el registro representa un parámetro de referencia en el desarrollo de lanzadores a nivel infantil y juvenil, al tratarse de un evento avalado por la máxima autoridad internacional del ‘Rey de los deportes’.

TRAYECTORIA TEMPRANA Y ORIGEN

Eduardo Miranda Cue es originario de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y forma parte de los procesos federativos nacionales en categorías infantiles. Desde sus primeras participaciones en torneos nacionales fue identificado como un brazo de proyección, destacando por su mecánica y velocidad.

Su actuación en el Mundial Sub-12 confirmó esa proyección al enfrentar a selecciones con larga tradición beisbolera, manteniendo consistencia en su pitcheo y adaptándose a la exigencia propia de una competencia internacional.

IMPACTO EN EL REPRESENTATIVO NACIONAL

Más allá del registro individual, el desempeño de Miranda Cue aportó visibilidad al trabajo de formación que realiza México en categorías menores, particularmente en el área de pitcheo, una de las más especializadas dentro del béisbol.

La marca también quedó registrada como el lanzamiento más veloz en la historia del torneo, lo que la coloca como un antecedente técnico para futuras ediciones y procesos de evaluación dentro de la WBSC.

UN PROCESO EN SEGUIMIENTO

Por su edad, Eduardo Miranda Cue continuará su desarrollo dentro de los programas juveniles, bajo seguimiento médico y deportivo, conforme a los lineamientos de protección al atleta establecidos para categorías infantiles.

El récord mundial queda como un punto de referencia temprano en su carrera y como un dato estadístico relevante para el historial del béisbol mexicano en competencias internacionales organizadas por la WBSC.