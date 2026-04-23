Draft de la NFL 2026: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo en México (X: @NFL)

Este jueves 23 de abril dará inicio el NFL Draft 2026, uno de los eventos más importantes del calendario de selección de la NFL. En este proceso, los equipos de la NFL incorporan a sus filas talento joven procedente del fútbol americano universitario.

El evento se llevará a cabo en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, donde atletas destacados del fútbol universitario de la NCAA serán seleccionados como nuevas figuras de la NFL en un proceso de tres días.

Aquí te decimos cómo y dónde ver el Draft de la NFL en vivo desde México, así como el horario de transmisión del evento de este jueves 23 de abril.

Draft de la NFL 2026: horario para ver en vivo en México

Este jueves 23 de abril, en punto de las 19:00 (tiempo del centro de México), será transmitido en México el primer día del Draft de la NFL 2026.

El proceso de reclutamiento de más de 250 atletas destacados del fútbol universitario será llevado a cabo por los 32 equipos que componen la liga, de manera inversa a la temporada 2025 de la NFL, con la intención de mantener el equilibrio en la competencia, aunque esta es intensa y ya hay equipos como Dallas que estarían preparando una estrategia para subir hasta el pick 3.

Canal, cómo y dónde ver desde México el Draft NFL 2026

El evento de este jueves 23 de abril en Pittsburgh será transmitido completamente en vivo en México a través de canales de televisión de paga especializados como ESPN, Fox Sports y el canal oficial de la liga: NFL Network.

Además, plataformas de streaming que ofrecen la transmisión en vivo del evento en México serán Disney+ y NFL Game Pass, el servicio oficial de streaming de la NFL que te permite ver contenido relacionado con la liga por internet, sin necesidad de televisión tradicional.