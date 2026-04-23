¿Quién es Fernando Mendoza, nuevo jugador de Raiders? Perfil del primer pick del Draft de la NFL 2026

Fernando Mendoza Raiders seleccionan al quarterback en el NFL Draft (Fotos Raiders)

La selección global número uno del Draft de la NFL 2026 quedó en manos de Las Vegas Raiders, que eligieron al quarterback Fernando Mendoza tras una de las campañas más productivas en el futbol americano colegial. El egresado de la Universidad de Indiana se convirtió en el primer pasador que la franquicia toma en esa posición con ese turno en casi dos décadas.

DRAFT NFL 2026: ¿Quién es Fernando Mendoza?

Fernando Mendoza tiene 22 años. Su paso por el futbol americano comenzó en el nivel preparatoria en Miami, donde defendió los colores del Christopher Columbus High School. Durante su último año registró más de mil yardas por pase y una relación positiva entre anotaciones e intercepciones, resultados que llevaron a su equipo a instancias avanzadas del campeonato estatal.

En el proceso de reclutamiento recibió interés limitado y figuró lejos de los primeros lugares en evaluaciones nacionales. Su ingreso al futbol americano universitario se concretó con California Golden Bears, programa en el que logró abrirse paso hasta asumir la titularidad. En sus primeras oportunidades enfrentó a rivales de alto nivel, incluido un duelo ante el equipo encabezado por Caleb Williams, en un partido de alta producción ofensiva.

Con el avance de su carrera universitaria, elevó su porcentaje de pases completos y superó las 3 mil yardas en una temporada, consolidando su presencia dentro de la conferencia.

El siguiente paso en su trayectoria se dio con los Indiana Hoosiers, equipo con el que alcanzó el punto más alto de su rendimiento. En esa etapa lideró una campaña invicta de 16 triunfos que concluyó con el campeonato nacional.

A lo largo de ese recorrido, Mendoza acumuló más de 3,500 yardas aéreas y 41 pases de anotación, cifras que lo ubicaron como líder en la máxima categoría del futbol colegial.

El reconocimiento a su temporada incluyó el Heisman Trophy, además de otros premios individuales otorgados al jugador más destacado del año. El logro también representó un precedente al tratarse del primer ganador con ascendencia latina.

Raiders: ¿A qué equipo llega Fernando Mendoza?

La llegada de Mendoza a la NFL se produce tras una temporada en la que los Raiders finalizaron con el peor registro, situación que les otorgó la primera selección. La organización, dirigida por Mark Davis y con la participación de Tom Brady como socio minoritario, orientó su decisión hacia la posición de quarterback.

Fernando Mendoza, el lado familiar

Fuera del terreno de juego, Mendoza mantiene un vínculo cercano con su familia. Su madre, Elsa, fue diagnosticada con esclerosis múltiple, condición que ha acompañado el desarrollo del jugador durante su etapa universitaria. En paralelo, el quarterback ha participado en iniciativas de apoyo y recaudación de fondos vinculadas a esta causa.