Nelly Korda tiene inicio sólido en The Chevron Championship

The Chevron Championship en Houston. Nelly Korda, dos veces campeona de Majors busca su segunda victoria de la temporada en el LPGA Tour. (LPGA )

Nelly Korda, número dos del ranking mundial, inició con sólida participación en The Chevron Championship que se juega en Houston, Texas, la estadounidense firmó ronda sin errores y con 65 golpes (-7) se puso en el primer sitio en solitario en la clasificación.

La dos veces campeona de Majors busca su segunda victoria de la temporada 2026 del LPGA Tour y su segundo triunfo en este torneo. Por ahora ha tenido su mejor inicio en un Major en cuatro años.

“Solo es el primer día de cuatro; pueden pasar muchas cosas”, dijo Korda después de su mejor ronda inicial en un Major desde el 64 que logró en el Evian Championship de 2022. “Estoy muy contenta de estar en esta posición y espero seguir adelante”.

Para la estadounidense en su primera ronda sin bogeys en un Major desde la segunda ronda del Abierto Británico 2024.

Detrás de Korda se colocaron la tailandesa Patty Tavatanakit y la sudcoreana Somi Lee, con 67 (-5) compartiendo el segundo sitio del tablero.

La mexicana Gaby López no tuvo el inicio esperado en este primer torneo grande del LPGA Tour, firmó score de 74 (+2).

La tailandesa Jeeno Thitikul, número del mundo, cometió cuatro bogeys en sus últimos ocho hoyos y terminó con una tarjeta de 74 golpes. Thitikul, quien busca ganar su primer Major, comenzó nueve golpes por detrás de Korda, con el objetivo principal de pasar el corte.