San Pedro Cholula será sede del Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol de Playa

Cholula estará en el ojo del mundo. Los mejores jugadores de playa del planeta competirán del 15 al 19 de octubre en San Pedro Cholula durante el Mundial Sub-21 de la FIVB. (Foto es)

El Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 se llevará a cabo del 15 al 19 de octubre en San Pedro Cholula, Puebla, a donde llegarán las 64 mejores parejas de voleibolistas del mundo, anunció este miércoles Alejandro Armenta, gobernador del estado de Puebla.

Será la segunda vez que un estado del país sin tener playa tenga un evento de esas características como en su momento lo hizo Tlaxcala en el mundial de la especialidad en 2023 y en el Preolímpico en 2024.

Las actividades del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 tendrán lugar en las canchas adaptadas del Parque Soria de San Pedro Cholula, donde cerca de ahí está uno de los grandes vestigios arqueológicos la Gran Pirámide de Cholula, se informó en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El torneo será organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) con las mejores 64 parejas de todo el mundo. Se tienen contemplados 80 juegos oficiales y durante esos días se espera una asistencia importante y una derrama económica grande.

Para que el público en general pueda tener acceso de ver competir a los mejores jugadores de playa del mundo habrá boletos accesibles desde 100 pesos.

En el anuncio del evento estuvieron presentes, además del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; la representante de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, entre otras personalidades del deporte.