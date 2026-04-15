Seattle Sounders vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Seattle vs Tigres Diego Lainez se perfila como titular hoy en el partido de los cuartos de final de la Concachampions (Crónica Digital)

Seattle Sounders recibe a Tigres UANL en partido correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions. Los dirigidos por Guido Pizarro tienen una ventaja de 2-0 en el marcador global.

El escenario del juego de este miércoles 15 de abril será el Lumen Field, donde el club de la MLS intentará escribir una gran remontada para avanzar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

Previa y pronóstico Seattle vs Tigres: Partido de la Concachampions 2026

Tigres afronta el compromiso con ventaja de dos goles tras imponerse en la ida con anotación de Ozziel Herrera y un autogol de Jackson Ragen. Ese resultado coloca al equipo regiomontano en una posición privilegiada, aunque no definitiva, considerando antecedentes entre ambos clubes en esta misma competencia.

Seattle tiene antecedentes de que puede hacerse fuerte en casa y revertir escenarios adversos. El recuerdo de la serie de la temporada 2012 2013 sigue vigente como advertencia para los felinos, que perdieron ese encuentro por tres goles.

El equipo estadounidense necesita una victoria por dos goles para llevar el partido a tiempo extra, mientras que cualquier tanto de los visitantes obligaría a una remontada aún más amplia debido al criterio de desempate por goles como visitante.

En cuanto al momento futbolístico, el conjunto dirigido por Brian Schmetzer llega tras vencer a Houston Dynamo en su liga, aunque sin actividad reciente desde la derrota en México. Tigres, bajo el mando de Guido Pizarro, recuperó la confianza con una victoria ante Chivas.

El pronóstico favorece ligeramente a Tigres por la ventaja en el global. Sin embargo se perfila una victoria del equipo de la MLS por un gol, resultado que no le alcanzaría para avanzar a semifinales.

¿A qué hora juegan Tigres hoy?

El silbatazo inicial está programado a las 21:30 horas tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Seattle vs Tigres?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la plataforma de streaming FOX One. No va por TV abierta ni se podrá ver gratis.

Alineaciones probables Seattle vs Tigres

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi; Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock; Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski.

Tigres: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, César Garza, Jesús Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg; Juan Brunetta, Ángel Correa, César Araújo; Diego Lainez y Rodrigo Aguirre.