Presidente de la FIFA da detalles del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 Por primera vez en su historia, la Copa del Mundo tendrá un show de medio tiempo; conoce qué artistas se presentarán (@gianni_infantino)

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, nuevos detalles sobre este evento salen a la luz y, en esta ocasión, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reveló nueva información sobre la final de la Copa del Mundo.

Durante un foro en la Semafor World Economy 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que será más de un artista el que se presentará en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, además de que este espectáculo será organizado por Chris Martin.

“Vamos a tener, por primera vez en la historia, en la final, un show de medio tiempo curado por Chris Martin y Coldplay. Aún no puedo revelar qué artistas se presentarán, pero no es solo uno, son más de uno… y será lo más grande del mundo. Será fantástico. Es la primera vez en la historia”.

Durante esta presentación, Gianni Infantino también destacó que las personas que deseen visitar Estados Unidos para los partidos que se llevarán a cabo en ese país podrán hacerlo, a pesar de las restricciones que impuso el gobierno de Donald Trump.

“Ya hemos obtenido que hay un camino más rápido para obtener un visado para muchos aficionados, y eso funciona bastante bien”.

Asimismo, informó que la selección nacional iraní jugará sus partidos en Estados Unidos, pese a la situación geopolítica entre ambos países.

“Espero, y probablemente todos esperan, que para entonces la situación esté tranquila y que haya paz, o al menos algún tipo de paz. Creo que necesitamos competiciones, eventos que reúnan a personas de todo el mundo para unir a la gente”, compartió Infantino en la Semafor World Economy 2026.

¿Quién se presentará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Aunque Gianni Infantino no ha revelado demasiados detalles sobre la final del Mundial, el presidente de la FIFA ya ha comentado con anterioridad que el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026 contará con una gran lista de artistas.

Asimismo, durante la Semafor World Economy 2026 reveló que Chris Martin y Coldplay estarían ayudando con la organización de este espectáculo de medio tiempo, el cual será el primero en la historia del Mundial.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, en el MetLife Stadium, el cual durante este evento se llamará New York New Jersey Stadium,

mientras que la inauguración del Mundial será en la Ciudad de México, en el Estadio Banorte (antes llamado Estadio Azteca), el próximo 11 de junio.