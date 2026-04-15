Chivas despide a Alan Pulido: esta es la razón por la que el delantero se va del Guadalajara

Alan Pulido El delantero fue despedido del equipo rojiblanco sin haber jugado un solo minuto con el primer equipo este Clausura 2026 de la Liga MX. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Después de algunas semanas de incertidumbre, la directiva de Chivas hizo oficial que Alan Pulido no continuará con el equipo lo que resta del Clausura 2026, residiendo su relación laboral a poco más de un año de haber regresado al cuadro rojiblanco. Su último partido fue durante el torneo Apertura 2025 en el mes de septiembre, acumulando ya más de medio año sin jugar.

Chivas se despide de Alan Pulido

Por medio de un comunicado ‘El Rebaño’ informó que rescindieron la relación laboral con Alan Pulido, quien había regresado para una segunda etapa en el club en el Clausura 2025 y tras un paso por la MLS. Sin embargo, el ex de Sporting Kansas City y Tigres ya no terminará el torneo con el equipo.

¿Por qué las Chivas despidieron a Alan Pulido?

La segunda etapa de Pulido Izaguirre con Guadalajara no fue lo que la directiva esperaba. Tras su regreso en el 2022, el número nueve jugó apenas quince partido y marcó dos goles. La última vez que tuvo participación en un encuentro oficial fue en la jornada 11 del Apertura 2025 entrando de cambio ante Puebla.

Desde entonces, las lesiones y la inconsistencia en el terreno de juego le han impedido volver a la actividad con el primer equipo. Desde el mes de febrero, Pulido habría estado entrenando principalmente con las fuerzas básicas y no bajo el mando de Gabriel Milito, quien ya no lo tomaba en cuenta ni siquiera para las convocatorias de los partidos.

Según informó el reportero Alfredo Olivares, la relación entre el jugador y el entrenador argentino se habría distanciado de forma definitiva a finales del 2025 cuando el jugador asistió a dos conciertos de Christian Nodal así como a festividades locales a las que el cuerpo técnico les habría prohibido asistir a sus jugadores, luciendo además sus fotos en redes sociales, generando la molestia del entrenador.

Por otra parte, el alto sueldo del futbolista fue un factor más para decidir acabar con la relación laboral, ya que la directiva no veía con buenos ojos seguir pagando a un elemento que realmente ya no formaba parte de la escuadra, que además este torneo se encuentra como líder general de la clasificación tras 14 jornadas disputadas y ya aseguró su lugar en la liguilla.