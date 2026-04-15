Toluca vs LA Galaxy EN VIVO: hora, canal, alineaciones y cómo llegan a la vuelta de cuartos de Concachampions 2026

Toluca busca semifinales: dónde ver hoy la vuelta ante Galaxy Fotoarte: La Crónica

Toluca se juega esta noche uno de sus partidos más importantes del semestre. Los Diablos Rojos visitan al LA Galaxy en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, con la misión de defender la ventaja conseguida en el Nemesio Diez y sellar su boleto a semifinales.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega con una ligera tranquilidad tras imponerse 4-2 en la ida, en una noche brillante de Paulinho, autor de un triplete que dejó la serie inclinada a favor del cuadro escarlata. Sin embargo, el Galaxy buscará aprovechar su localía en Carson para intentar una remontada histórica.

Toluca vs LA Galaxy: En dónde y a qué hora es el partido

El partido se disputa este miércoles 15 de abril de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Dignity Health Sports Park, Carson, California.

Este estadio será el escenario donde Toluca intentará dar el golpe definitivo rumbo a semifinales.

Canal o dónde ver la transmisión en vivo

La transmisión en México podrá verse en:

FOX Sports

FOX Sports Premium / FOX One

Posibles alineaciones Toluca vs LA Galaxy para la vuelta de Cuartos de Final

LA Galaxy:

Micovic; Yamane, Yoshida, Glesnes, Aude; Cerrillo, Sanabria, Reus; Pec, Klauss y Paintsil.

Toluca FC:

García; Simon, Bruno Méndez, Pereira, Gallardo; Nico Castro, Angulo, Helinho, Romero; Paulinho y Alexis Vega.

LA Galaxy vs Toluca: Pronóstico de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de LA Galaxy 2-1 Toluca.