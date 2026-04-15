Festival del Viento 2026 en Bucerías: fechas, actividades y todo sobre el evento de kiteboarding en Nayarit

La costa nayarita se alista para uno de sus eventos más llamativos del año. El Festival del Viento 2026 se realizará del 15 al 18 de mayo en Bucerías, Riviera Nayarit, un destino que busca combinar playas, oleaje y corrientes de aire constantes con el fin de disfrutar al máximo de los mejores deportes acuáticos de la región.

Durante cuatro días, este rincón de la Bahía de Banderas se convertirá en un escenario donde el cielo y el mar serán testigos de maniobras de alta precisión, reuniendo a riders de distintas partes del mundo.

¿Qué es el Festival del Viento y por qué no te lo puedes perder?

El Festival del Viento es mucho más que una competencia. Es un punto de encuentro para la comunidad del kiteboarding en México y a nivel internacional. Con los años, este evento ha ganado peso hasta colocarse como uno de los festivales deportivos más relevantes del país.

Su atractivo radica en la mezcla de espectáculo y la cercanía con los profesionales, amateurs y curiosos que llegan a descubrir un deporte que depende de la naturaleza.

Competencias de kiteboarding que podrás ver

El festival ofrece distintas categorías que permiten ver habilidades muy diferentes sobre la tabla. Entre las más destacadas se encuentran:

Freestyle y Big Air

Freestyle son las pruebas más vistosas, pues los participantes ejecutan trucos técnicos que desafían los cálculos y la física; en Big Air, el objetivo es alcanzar alturas impresionantes impulsados por el viento.

Downwind y Slalom

En estas modalidades, la estrategia y el control marcan la diferencia. Los riders recorren distancias largas o sortean circuitos que exigen velocidad y precisión.

Regata de Foil

Una de las categorías más modernas del kiteboarding, donde las tablas parecen levitar sobre el agua gracias a un sistema de hidroalas, creando una sensación visual futurista.

Actividades del Festival del Viento 2026 más allá del deporte

Aunque el eje central es la competencia, el Festival del Viento Bucerías también se vive fuera del agua. La playa se transforma en un espacio con:

Exhibiciones deportivas

Música en vivo

Oferta gastronómica local

Actividades familiares

Ambiente turístico y cultural

Este combo convierte al evento en una experiencia completa, donde puedes pasar de ver acrobacias en el aire a probar mariscos frescos y aprender de la región.

Entrada libre y ambiente familiar

Uno de los grandes atractivos del Festival del Viento 2026 en Nayarit es que la entrada es gratuita. Esto abre la puerta para que turistas, locales y familias completas se acerquen a conocer el mundo del kiteboarding sin necesidad de experiencia previa.

Además, es una oportunidad ideal para quienes buscan algo distinto en sus viajes: un evento deportivo con acceso directo desde la playa y una vibra relajada.

Nayarit se consolida como destino de turismo deportivo

Con eventos como este, Riviera Nayarit sigue posicionándose como uno de los lugares clave para el turismo de aventura en México. Sus condiciones naturales, sumadas a la organización de competencias internacionales, fortalecen su reputación entre viajeros y deportistas.

El Festival del Viento no solo impulsa el kiteboarding, también proyecta a Bucerías como un destino donde el paisaje tiene mucho más qué ofrecer.