Ale Valencia mantiene esperanza de medalla mundial; Matías Grande se despide

Estratégica. Alejandra Valencia llega a los octavos de final con apenas un duelo sostenido en el Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur. (emily armstrong)

Alejandra Valencia se instaló en los octavos de final en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se desarrolla en Gwangju, Corea del Sur, donde el también mexicano Matías Grande concluyó su participación en la ronda de cuartos de final en arco recurvo.

La sonorense Valencia superó por 6-5 a la japonesa Asakuno Nanami, en la tercera ronda a la que llegó bye después de ser la quinta de la siembra.

Este viernes, Valencia se medirá en la cuarta ronda a la turca Elif Gokkir, quien en su primer combate del arco recurvo eliminó a la también mexicana Karime Montoya por 6-0.

Valentina Vázquez, la tercera mexicana en la competencia de Gwangju, se quedó en la tercera ronda al ser derrotada por la española Irati Unamunzaga Altuna por 7-1.

Matías Grande dice adiós

En Gwangju. Matías Grande sucumbe en el mundial de tiro con arco después de eliminar al doble medallista olímpico Lee Woo Seok. (Dean Alberga)

Después de haber librado sin problemas las cuatro primeras rondas, Matías Grande se despidió del mundial de Gwangju, al caer por 4-6 frente al español Andrés Temiño.

En su enfrentamiento anterior el mexicano se había dado el lujo de quitar de su camino a Lee Woo Seok, el doble medallista olímpico en París 2024.

Grande, campeón de la Copa del Mundo en Madrid 2025, se prepara ahora para cerrar la temporada en la Final de Copas del Mundo Tiro con Arco que se desarrollará en Nankín, China, del 17 al 19 de octubre.