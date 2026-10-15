Valeria Juárez compite por la medalla de bronce en el Mundial de Karate

Mundial de Karate en Polonia. La potosina Valeria Juárez intentará subir al podio mundial por segunda ocasión. (Foto especial)

La mexicana Valeria Juárez buscará este sábado la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Karate Cadete, Junior y U21, que se celebra en Bielsko-Biala Polonia.

En el combate decisivo por el podio mundialista, la seleccionada nacional se enfrentará a la canadiense Mariana Guerrero, en un duelo que promete máxima intensidad sobre el tatami.

Juárez, quien ya cuenta en su trayectoria con una presea de bronce en el Mundial de Karate celebrado en Venecia 2024, buscará colgarse una segunda en su carrera para consolidarse como uno de los grandes prospectos del karate mexicano e internacional.

La competidora de San Luis Potosí se ha convertido en uno de los máximos referentes generacionales de este deporte representando a la nueva generación que ha sabido abrirse paso en los escenarios internacionales y su talento la he llevado a estar en las mejores competencias internacionales.