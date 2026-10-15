Óscar de la Hoya vs. Canelo Álvarez: “Valoren la vida humana por encima de sus intereses financieros”

Óscar de la Hoya se expresa en contra de la organización del Canelo vs. Mbilli. El promotor criticó que se insista en continuar con la disposición a hacer la función, pese a los ataques recientes en el aeropuerto de Riad en Arabia Saudita. (Agencia EFE, Cuartoscuro, Crónica Digital)

La rivalidad entre Óscar de la Hoya y Saúl “Canelo” Álvarez sumó un nuevo capítulo este jueves 15 de octubre, luego de que el exboxeador estadounidense de ascendencia mexicana cuestionara la decisión de mantener la pelea del tapatío contra Christian Mbilli, programada para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el fundador de Golden Boy Promotions criticó al mexicano y al presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, por continuar con la organización de la función México contra el Mundo, a pesar de los ataques registrados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

De la Hoya cuestionó que los intereses económicos puedan estar por encima de la seguridad de los boxeadores, entrenadores, jueces, trabajadores y aficionados que deberán trasladarse a territorio saudí para presenciar la velada.

¿Qué dijo Óscar de la Hoya sobre Canelo Álvarez y su pelea en Arabia Saudita?

El excampeón mundial de seis divisiones expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en Riad, particularmente después de los ataques contra el aeropuerto internacional de la capital saudí durante el 10 y 11 de octubre.

De la Hoya cuestionó las declaraciones de Turki Alalshikh, quien aseguró que Canelo Álvarez mantiene su compromiso de disputar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), independientemente de la situación de inseguridad que atraviesa la región.

El promotor señaló que, aunque el mexicano pudiera contar con condiciones especiales para trasladarse a Arabia Saudita, el resto de las personas involucradas en la función también estaría expuesto a los riesgos derivados del conflicto.

Asimismo, cuestionó que Álvarez no haya anunciado la suspensión del enfrentamiento y planteó que los organizadores deberían reconsiderar la realización del evento antes de comprometer la integridad de sus participantes.

“Valoren la vida y la seguridad humana por encima de sus intereses financieros”.

expresó el exboxeador durante su mensaje, en el que también criticó los recursos destinados a promover a Arabia Saudita como una sede segura para grandes espectáculos deportivos.

¿Qué está pasando en Arabia Saudita y por qué peligra la pelea de Canelo vs. Mbilli?

La preocupación por la pelea de Canelo Álvarez surge después de una serie de ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, quienes mantienen un conflicto de larga duración con Arabia Saudita y cuentan con el respaldo de Irán.

El pasado 10 de octubre, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad fue alcanzado por proyectiles, dejando un saldo inicial de al menos 12 personas fallecidas y más de 300 lesionadas. Un segundo ataque registrado el domingo 11 de octubre provocó otra muerte y cerca de una docena de heridos.

Los acontecimientos han encendido las alertas entre los organizadores de eventos deportivos internacionales, debido a las dificultades que podrían enfrentar los deportistas, equipos de trabajo y aficionados para viajar a la capital saudita.

De hecho, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, también manifestó su preocupación durante el tradicional Martes de Café del organismo, celebrado el 13 de octubre.

El dirigente mexicano calificó de irresponsable mantener a boxeadores, jueces, réferis y representantes del CMB en una región que atraviesa problemas de seguridad, aunque reconoció que la pelea seguía programada.

Sulaimán explicó que él mismo tenía previsto viajar a Riad durante los últimos días de octubre, por lo que expresó su deseo de que la situación pudiera estabilizarse antes de la celebración del combate.

¿Se cancelará la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Pese a las críticas de Óscar de la Hoya y las preocupaciones expresadas por Mauricio Sulaimán, la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli continúa programada para el sábado 31 de octubre de 2026, sin que hasta el momento se haya anunciado oficialmente su cancelación o cambio de sede.

Mediante una publicación en X, Turki Alalshikh aseguró que el pugilista mexicano se comunicó con él para confirmar que mantiene su intención de presentarse en Arabia Saudita, independientemente de las circunstancias que rodean al país.

El promotor destacó la disposición del tapatío y reiteró su confianza en la realización de la función, que representa una de las apuestas más importantes del calendario internacional de boxeo.

Mientras los organizadores mantienen la fecha original, De la Hoya insiste en que ninguna ganancia económica debería justificar la exposición de boxeadores, trabajadores o espectadores a un posible ataque.