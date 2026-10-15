Gol de campo de Wil Lutz en la prórroga da a Denver un triunfo dramático sobre Seattle

PROFETAS EN SU TIERRA. La defensa de Broncos marca la diferencia y guía la victoria sobre los Seahawks. (@Broncos)

Los Denver Broncos se impusieron este jueves 17-14 a los Seattle Seahawks en tiempo extra, en un encuentro marcado por los errores ofensivos de Seattle y una sólida actuación defensiva de Denver. Aunque los visitantes reaccionaron en la recta final, no lograron evitar su tercera derrota de la temporada.

El mariscal de campo Sam Darnold tuvo una noche complicada, con 278 yardas por pase y dos intercepciones, una de ellas decisiva en la prórroga.

Myers adelanta a Seattle, pero Denver responde

Con dos líneas ofensivas que han tenido dificultades para proteger a sus mariscales de campo durante las primeras semanas de la campaña, el pateador Jason Myers abrió el marcador para Seattle (3-3) con un gol de campo de 55 yardas en el primer cuarto.

La respuesta de Denver (4-2) llegó al inicio del segundo periodo, cuando J.K. Dobbins culminó una ofensiva con una carrera de cuatro yardas para darle la ventaja a los locales.

Los Broncos construyen una ventaja de dos anotaciones

El dominio de Denver continuó poco después con una larga serie ofensiva de nueve jugadas y 79 yardas que concluyó con una anotación terrestre de R.J. Harvey.

La ofensiva de Seattle volvió a mostrar problemas para mover las cadenas y generar jugadas de impacto, situación que permitió a los Broncos marcharse al descanso con ventaja de 14-3.

Seattle mejora, pero no encuentra contundencia

Tras el descanso, los Seahawks mostraron una versión más agresiva. Darnold comenzó a conectar pases más profundos y encontró mejores espacios ante la defensiva local.

Sin embargo, la falta de contundencia siguió siendo un problema. Incluso, un intento de gol de campo de 47 yardas de Jason Myers impactó en el poste derecho y salió desviado.

La reacción llega en el último cuarto

Cuando parecía que Denver tenía controlado el partido, George Holani devolvió las esperanzas a Seattle al culminar una ofensiva con un touchdown terrestre después de acarreos consecutivos de 13 y una yarda.

Posteriormente, Darnold completó una conversión de dos puntos con Rashid Shaheed, acercando a los Seahawks a solo tres puntos y devolviendo la emoción al encuentro.

Una intercepción cambia nuevamente el rumbo

Con Seattle presionando en busca de la remontada, Kris Abrams-Draine realizó una intercepción clave a 90 segundos del final al cortar un envío dirigido a Tory Horton.

Aun así, los Seahawks lograron igualar el marcador gracias a un gol de campo de 34 yardas de Jason Myers cuando restaban apenas siete segundos en el reloj, forzando el tiempo extra.

Denver sentencia en la prórroga

La definición llegó en el periodo adicional. Ja’Quan McMillian interceptó a Sam Darnold por segunda vez en la noche y dejó a los Broncos en posición favorable para ganar el partido.

Con 4:57 por jugar en el tiempo extra, Wil Lutz convirtió un gol de campo de 53 yardas que selló la victoria de Denver por 17-14.

Darnold batalla; Bo Nix cumple

El quarterback de los Broncos, Bo Nix, completó 17 de 27 pases para 107 yardas, sin touchdowns ni intercepciones, en una actuación sobria pero efectiva para administrar la ventaja de su equipo.

Por su parte, Sam Darnold terminó con 27 pases completos en 51 intentos, acumuló 278 yardas aéreas y no lanzó pases de anotación. Sus dos intercepciones, especialmente la sufrida en el tiempo extra, resultaron determinantes en la derrota de Seattle.