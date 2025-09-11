Diablos Rojos aplastó a los Charros de Jalisco

POTENTE OFENSIVA. Sonaron los tablazos del lado de los Diablos, (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Lo que parecía un juego cerrado dejó de serlo en la fatídica séptima entrada. Diablos Rojos del México mostró su músculo ofensivo y con 19 hits y un rally de 4 carreras en la séptima y 6 en la octava, aplastó en el segundo encuentro de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) a Charros de Jalisco, con pizarra de 1-12.

Los demonios explotaron ante los relevistas de Jalisco y amarraron cuatro hits para una ofensiva en la séptima, que fue lapidaria para Charros, equipo que ligó su segunda derrota de la serie por la corona de la LMB, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

INICIO PELEADO

La carrera de la quiniela llegó hasta el tercer episodio, cuando Allen Córdoba conectó sencillo al jardín izquierdo y corrió la milla con el doblete de Robinson Canó, para darle a los locales la ventaja temprana.

Los primeros innings fueron un intenso duelo de pitcheo y el empate por parte de Charros llegó en la apertura del cuarto rollo, en los spikes de Mateo Gil, quien conectó sencillo al derecho, avanzó debido a la base por bolas al exligamayorista Willie Calhoun y timbró la carrera tras el hit de Donny Sands.

BATE DE FUEGO

Fue hasta el cierre de la quinta entrada cuando Allen Córdoba rompió el buen pitcheo del abridor Zac Grotz y conectó un espectacular cuadrangular por todo el jardín izquierdo, para darle de nueva cuenta la ventaja a los escarlatas, 1-2.

La séptima entrada fue fatídica para el bullpen de Charros, pues Diablos Rojos le encontró la bola a Andrew Pérez para asegurar la victoria. José Marmolejos inició la fiesta con doble, José Pirela recibió golpe y Río Ruiz conectó un doblete que remolcó a Marmolejos.

Siguieron los dobletes impulsores de Carlos Pérez y Juan Carlos Gamboa, para el 1-6 que selló la segunda victoria escarlata en la Serie del Rey.

Como si el castigo hubiera sido poco, Diablos tejió un segundo rally apoyado en 6 hits, en la octava entrada, y los bates retumbaron para producir 6 carreras, gracias a Julián Ornelas, José Marmolejos, Río Ruiz, Carlos Pérez, Juan Gamboa y Sepúlveda, en lo que fue una auténtica paliza para el 1-12.

Este viernes habrá descanso y los equipos viajarán a la ‘perla tapatía’, para disputar el tercer encuentro, en casa de Charros.