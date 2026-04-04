Sin el ‘Torito’, quiénes arroparán a Tadej Pogacar en el Tour de Flandes 2026

Tour de Flandes 2026. El alemán Nils Politt (i)será el principal apoyo de Tadej Pocagar para la carrera de este domingo 5 de abril. (Foto especia)

Tadej Pogacar buscará este domingo conquistar su tercer Tour de Flandes y su duodécimo Monumento, para ello el esloveno campeón del mundo, contará (en ausencia de Isaac del Toro), con el principal apoyo del tercer clasificado en ‘De Ronde’ en 2024, Nils Politt o con Florian Vermeersch, que viene de realizar un buen desempeño en las clásicas.

El UAE Emirates Team confirmó que los demás integrantes que rodearán a Pogacar son: Bjerg, Cosnefroy, Morgado y Oliveira.

Pogacar quiere mantener el inicio perfecto de temporada logrando su tercera victoria en tres carreras y el que sería el segundo Monumento del curso.

El esloveno llega al Tour de Flandes de la mano de UAE Emirates Team con un equipo de garantías y equilibrado para agarrar el triplete. Ganador en 2023 y 2025, el campeón del mundo tiene en su mano volver a subir a lo más alto del podio en ‘De Ronde’.

Nils Politt será su principal apoyo

En la formación emiratí que tratará de auparlo hacia el triunfo, destaca principalmente el alemán Nils Politt, quien ya sabe lo que es subir al podio en el Tour de Flandes (tercero en 2024), el belga Florian Vermeersch, que ha tenido un buen desempeño en las clásicas de principio de temporada, o el portugués Antonio Morgado, otro compañero que llega en un buen estado de forma.

Completan el siete del UAE Emirates Team, el luso Rui Oliveira, el danés Mikkel Berg y el francés Benoit Cosnefroy. Un equipo muy compensado en una carrera que se antoja dura a tenor de los rivales que tendrá Tadej Pogacar delante.

Además de un Mathieu Van der Poel herido tras el fiasco de la Milán-San Remo, se tendrá que medir a un renacido

y a la inclusión a última hora de Remco Evenepoel que hacen que la dificultad para el esloveno sea mayor, pese a que sigue siendo el principal favorito por estado de forma.

El ciclista balcánico podría apuntarse su tercer ‘De Ronde’ e igualar en cabeza al ramillete de siete ganadores que han subido a lo más alto del podio en el Tour de Flandes en tres ocasiones, entre los que se encuentra el propio Mathieu Van der Poel.

De ganar Pogacar sumaría su 12º Monumento después de ampliar su palmarés en este arranque de 2026 con su primera Milán-San Remo y quedarse a falta de la París-Roubaix para completar el pleno de victorias de estas características.

Recorrido del Tour de Flandes 2026

El Tour de Flandes 2026 tiene un recorrido de 278 kilómetros, con salida en Antwerpen y final en Oudenaarde.

Tras 100 kilómetros de aproximación, Lipperhovest y Paddestraat abrirán la acción en el pavé, donde los pasos por el Oude Kwaremont, hasta en tres ocasiones, Molenberg, Koppenberg o Paterberg, última de las ascensiones a 12 kilómetros de meta, se presentan como decisivas para el desenlace de la carrera.