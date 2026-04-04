Atlético de Madrid vs Barcelona HOY: horario, canal en México y pronóstico del encuentro de la jornada 30 de LaLiga 2026

El Atlético de Madrid chocará al Barcelona este sábado 4 de abril de 2026; ambos gigantes se enfrentan en un duelo que no solo reparte puntos, sino también mensajes rumbo a lo que viene.
Aquí te contamos dónde verlo en México, el horario, cómo llegan y el pronóstico de este encuentro que pinta para ser una justa estelar.
¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?
El partido arranca a la 1:00 pm (tiempo del centro de México) este sábado 4 de abril.
Se disputará en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético, donde el ambiente suele ser intenso y listo para explotar en cualquier momento.
¿Dónde ver EN VIVO el Atlético vs Barcelona en México?
Si no quieres perderte ni un segundo, puedes sintonizarlo desde:
- Tv: Sky Sports
- Streaming: Izzi Go y plataformas de Sky
La transmisión será exclusiva de Sky Sports en México, por lo que no estará disponible en señal abierta.
Así llegan Atlético de Madrid y Barcelona
- Barcelona llega como líder sólido con 73 puntos, defendiendo la cima y mostrando una versión más constante.
- Atlético de Madrid aparece en cuarto lugar con 57 unidades, buscando afianzarse en puestos de Champions.
Además, este duelo es apenas el primer capítulo, ya que ambos equipos también se enfrentarán en Champions League en los próximos días, lo que le agrega un toque táctico y estratégico al encuentro.