Alejandra Valencia se queda lejos de las medallas en el Mundial de Tiro con Arco en Gwangju

Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Alejandra Valencia no alcanzó su objetivo de lograr medalla mundial en Gwangju 2025. (Foto espec)

Alejandra Valencian concluyó su participación en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju 2025, al ser eliminada en los cuartos de final, por lo que los mexicanos se despiden de la modalidad de arco recurvo sin medalla alguna.

La arquera sonorense, doble medallista olímpica, albergaba esperanza de una presea mundial para México, luego de haber llegado bye hasta la tercera ronda en la que venció 6-5 a la japonesa Asakuno Nanami el jueves.

Incluso este viernes en la cuarta ronda superó en flecha de oro por 6-5 a la turca Elif Gokkir, pero ya en la ronda de cuartos de final Valencia sorprendió al caer por 0-6 ante Kang Chaeyoung de Corea del Sur.

Kang Chaeyoung por su parte se consagró campeona mundial al vencer 7-3 en la final a la china Zhu Jingyi, asegurando así su primer título mundial tras quedar subcampeona en la edición de 2019.

El arco compuesto aportó tres medallas

Con el resultado de Alejandra Valencia al concluir entre las 8 mejores del mundo al igual que Matías Grande, ambos en arco recurvo, México concluye su participación mundialista en Gwangju, donde solo Maya Becerra, en arco compuesto, consiguió tres veces subir al podio en equipo y en lo individual.

Maya Becerra ganó en equipo al lado de Mariana Bernal y Adriana Castillo, luego de que México superó 236-231 a Estados Unidos.

Becerra, número uno del ranking mundial también se consagró campeona mundial individual con su triunfo de 147-146 sobre la salvadoreña Sofía Paiz.

En la prueba de arco compuesto equipo mixto Maya Becerra al lado de Sebastián García, los mexicanos superaron 158-157 a Wei Chang y Jou Huang de China Taipéi.