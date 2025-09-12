Guillermo Ochoa ya luce el uniforme del AEL Limassol de Chipre

Nueva casa para el mexicano. Guillermo Ochoa probará suerte con un equipo de la Liga de Chipre, será la sexta liga en la que juegue en el Viejo Continente. (Foto espec)

El portero mexicano Guillermo Ochoa es oficialmente el nuevo arquero del AEL Limassol, de la primera división en el futbol de Chipre, equipo que este viernes se dio a conocer su contratación para el presente año futbolístico, tras pasar los exámenes médicos.

“¡Bienvenido a Limassol Memo!”, informó el club en sus redes sociales donde ya mostró al arquero con la camiseta del equipo.

AEL Limassol recordó que Ochoa es uno de los arqueros más conocidos de la era moderna y que ha participado en cinco Copas del Mundo con el seleccionado nacional “donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo la portería”.

Con presencia en seis ligas de Europa

El arquero ha jugado en seis ligas diferentes en el Europa después de estar en la Ligue 1 de Francia, LaLiga de España, Belgian Pro League de Bélgica, Serie A de Italia, Primeira Liga de Portugal y ahora con la Cyprus League Chipre.

Tras el nuevo fichaje del arquero mexicano existe la posibilidad de que pueda ser uno de los tres seleccionados en la próxima justa mundialista que albergarán, de manera conjunta, México, Estados Unidos y Canadá.

El cuarto equipo más ganador

El AEL Limassol es el cuarto equipo más ganador en la historia de Chipre con seis títulos, su último campeonato de liga sucedió en el 2012. En la campaña anterior fue la cuarta defensa más goleada al recibir 46 dianas en la temporada regular.

En la temporada 2024/2025 AEL Limassol luchó por no descender. En Chipre, 14 equipos conforman la Primera División. Tras 26 jornadas los primeros seis lugares avanzan al ‘Grupo de campeonato’, es decir los que pelearán por el títulos, mientras que el resto pasa al ‘grupo del no descenso’. Ahí estuvo el AEL Limassol.

En temporada regular el AEL Limassol ocupó la décima posición con 24 puntos luego de un saldo de seis victorias, seis empates y 14 derrotas. De esa manera. integró el ‘grupo por el no descenso’ en el cual logró la salvación. Ahí quedó en la tercera posición tras ganar cinco juegos y perder solo dos. Un panorama de incógnita le espera al hoy arquero de 40 años.