Abraham Ancer destaca en la R3 de en LIV Golf United Kingdom, pero Herbert domina

Jugador LIV Golf. Abraham Ancer hace su mejor recorrido en el JCB Golf & Country Club en Rocester, Inglaterra. (Foto especial)

Abraham Ancer firmó una tercera ronda de 65 golpes, la más baja de la jornada sabatina en LIV Golf United Kingdom, que le sirvió para escalar puestos y colocarse en un empate al quinto sitio de la clasificación general, pero aún está lejos del líder Lucas Herbert, quien por tercera ronda consecutiva continuó inalcanzable.

El golfista mexicano que acumula -13 impactos tras 54 hoyos recorridos se localiza ahora a siete golpes de distancia de Herbert, de cara al último recorrido del domingo, día en que el duelo por el título lo estarían disputando el australiano y el estadounidense Bryson DeChambeau.

Ancer, el mejor latino en la contienda, firmó una ronda casi impecable con 8 birdies por 1 bogey para su ronda de 65 y el quinto sitio de la clasificación que comparte con Harold Varner III.

Mexicano Ortiz, a la baja

Carlos Ortiz entregó ronda de par de campo (72 golpes) y descendió de un empate al sitio 12 a otro empate al puesto 17 para un acumulado de -6 golpes.

El líder Lucas Herbert, firmó una tarjeta de 69 golpes, suficiente para ampliar su ventaja individual con -20 y tener una renta de tres golpes sobre Bryson DeChambeau de cara al domingo que pondrá a prueba su excelente juego.

Herbert atribuyó su magnífico desempeño a la comodidad que siente al jugar con una ventaja que le ha permitido conseguir múltiples victorias de principio a fin en su carrera.

“Lo disfruto. Disfruto estando en cabeza”, declaró Herbert. “Ha sido genial jugar con Bryson estos últimos días y volver a jugar con él mañana. Hay una energía increíble en la cancha. Siempre que vas en cabeza, te sientes con mucha energía. Creo que jugar bajo presión saca lo mejor de mí”.

Un líder insatisfecho

El australiano admitió que no estaba del todo satisfecho con la velocidad de su putt el sábado y que busca una ronda final más precisa, sobre todo teniendo en cuenta que dos jugadores peligrosos lo persiguen y que se prevé un clima inestable.

“No se puede jugar demasiado match play contra estos dos. Son grandes jugadores”, dijo refiriéndose a DeChambeau y al local Tyrrell Hatton, quien marcha tercero en la clasificación a cinco golpes de distancia.

“Si empiezan a jugar tan bien como lo hizo nuestro capitán Cameron Smith (8 birdies seguidos en la segunda mitad del recorrido), no hay mucho que pueda hacer para alcanzarlos. Así que voy a dar lo mejor de mí, seguir con mi estrategia e intentar embocar tantos putts como pueda. No estaba contento con mi velocidad. Estuve un poco indeciso hoy. Eso no va a pasar mañana. Me aseguraré de meter la bola en el hoyo y tener muchas más oportunidades.”

El líder de la temporada LIV Golf, Jon Rahm no pudo mejorar y coin rionda de 71 (-1) y suma de par de campo se ha olvidado del título al estar empatado en el puesto 29 del tablero general.