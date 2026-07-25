Sergio Pérez tiene un sábado negro en la clasificación del GP de Hungría

Fórmula 1, GP de Hungría. Sergio Pérez sabía que había poca esperanza para la clasificación del GP de Hungría, esa mueca lo dice todo. (Foto especial)

Sergio Pérez tendrá un Gran Premio de Hungría complicado, saldrá desde la última posición luego de que los presagios de la evolución de Aston Martin, problemas de ventilación en los frenos de su Cadillac, así como de la caja de cambios se mezclaron para dejarlo en el puesto 22 en la sesión de clasificación.

El sábado empezó de la peor forma posible para ‘Checo’ Pérez cuando tuvo que abandonar la FP3 por una nueva falla en su MAC-26.

Luego de la clasificación, Sergio Pérez admitió que fue complicado salir a la ronda para definir la parrilla de salida sin haber tenido tiempo en pista para simular las vueltas rápidas con las gomas blandas.

“Sí, fue bastante complicado. Creo que todo se hizo de forma muy apresurada. Tuvimos que cambiar la caja de cambios y tenemos la sensación de que algo salió mal, especialmente en alta velocidad el auto no está en ningún lado, desliza muchísimo”, expresó el mexicano quien admitió estaría dispuesto a iniciar desde los pits si eso significa tener una solución para la carrera.

“Con suerte podremos encontrar el problema más tarde y, si eso significa arrancar desde el pit-lane, estaré contento de aceptarlo, porque pasar 70 vueltas alrededor de este lugar con un auto descompensado puede ser muy complicado”.

Pérez ya había advertido que estaban en riesgo de quedar en la parte final de la parrilla de salida ante las nuevas especificaciones de Aston Martin. Fernando Alonso llevó a su coche a la Q2, lo cual afirmó lo dicho por el mexicano.

La pole position para Lando Norris

Este domingo desde la pole position arrancará el inglés Lando Norris, que en su mejor tiempo hizo 1:17.207 minutos para superar a los potentes Ferraris de Lewis Hamilton por .012 milésimas y a Charles Leclerc por .239 milésimas.

Kimi Antonelñli, el líder del serial compartirá salida con Oscar Piastri, desde el cuarto y quinto puestos. Completan el Top 10 Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Arvid Lindblad y Nico Hulkenberd.