Santos vs Atlas Santos vs Atlas HOY: dónde ver EN VIVO, horario, de la Jornada 2 del Apertura 2026 (Pexels)

La segunda jornada del Apertura 2026 de la Liga MX continúa con un atractivo duelo entre Santos Laguna y Atlas. Los Guerreros harán su presentación en casa tras caer en su debut frente a Monterrey, mientras que los Zorros llegan motivados luego de iniciar el campeonato con una victoria.

El encuentro se disputará en el Estadio Corona, donde ambos equipos intentarán quedarse con tres puntos importantes antes de la pausa por la Leagues Cup.

¿A qué hora juega Santos vs Atlas HOY?

El partido entre Santos Laguna y Atlas se jugará este sábado 25 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corona, en Torreón, Coahuila.

¿Dónde ver EN VIVO Santos vs Atlas?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

Canal: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ y ViX

El compromiso corresponde a la actividad sabatina de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026.

Posibles alineaciones

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Sánchez, Pardo, José Abella; Gruezo, Villalba, Sordo; Bullaude, González y Lucas Di Yorio.

Carlos Acevedo; Mauricio Cuevas, Sánchez, Pardo, José Abella; Gruezo, Villalba, Sordo; Bullaude, González y Lucas Di Yorio. Atlas: Camilo Vargas Sánchez; Rodríguez, Schlegel, Capasso, Ferrareis; Zaldívar, Rocha, Hernández, González, Duk y Mmaee.

El Estadio Corona será la sede de un duelo en el que ambos clubes buscarán confirmar sus aspiraciones en el Apertura 2026 y mantener el paso en las primeras jornadas del torneo.