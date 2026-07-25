Tigres vs San Luis Tigres vs San Luis HOY: horario, dónde ver EN VIVO y detalles de la Jornada 2 del Apertura 2026 (pexels)

La Liga MX apenas comienza, pero Tigres y Atlético de San Luis ya enfrentan la necesidad de conseguir puntos. Ambos equipos arrancaron el Apertura 2026 con tropiezos, por lo que el duelo de la Jornada 2 representa una oportunidad para corregir el rumbo y evitar quedarse rezagados en la clasificación. Enttre el duelo de los Tigres contra San Luis.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs San Luis?

El enfrentamiento entre Tigres y Atlético de San Luis se llevará a cabo este sábado 25 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El partido correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá como escenario el Estadio Universitario, también conocido como El Volcán.

¿Dónde ver Tigres vs San Luis EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de:

Televisión: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: Aplicación de Azteca Deportes

Tigres y San Luis, por sus primeros puntos del torneo

Más allá de la posición en la tabla, el duelo representa una oportunidad para que ambos equipos recuperen confianza en el inicio del campeonato. Tigres buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición, mientras que Atlético de San Luis intentará sumar fuera de casa para comenzar a escalar posiciones.