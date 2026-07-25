Chivas vs FC Juárez Chivas vs FC Juárez HOY 25 de julio: dónde ver EN VIVO, canal de transmisión y a qué hora juegan la Jornada 2 del Apertura 2026 (Pexels)

Chivas busca su primera victoria del torneo tras un arranque complicado, recibiendo a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Akron. Si quieres seguir las acciones de este compromiso el cual no contará con transmisión por televisión abierta, te compartimos los detalles de horario y plataforma para verlo en vivo.

¿A qué hora juega Chivas vs FC Juárez?

El balón comenzará a rodar este sábado 25 de julio a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el recinto de Zapopan.

¿Dónde ver la Jornada 2 del Apertura 2026?

El encuentro se emitirá de forma exclusiva a través de Amazon Prime Video. Para acceder a la transmisión necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma, ingresar desde tu Smart TV, consola o dispositivo móvil y seleccionar la señal en vivo unos minutos antes del partido.